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ПолітикаУкраїна

Туреччина спустила на воду другий український корвет

Дмитро Шварц
2 серпня 2024 р.

"Хрещеною матір'ю" корвета, як і у випадку з першим кораблем типу Ada "Гетьман Іван Мазепа", стала перша леді України Олена Зеленська.

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Кораблі ВМС України у порту Одеси, 2018 рык
ВМС України отримали від Туреччини вже другий корвет типу AdaФото: Reuters/V. Yevgeny

На військовій верфі підприємства İstanbul Shipyard Naval у четвер, 1 серпня, відбулась церемонія спуску на воду багатоцільового корабля класу корвет "Гетьман Іван Виговський", другого за ліком, який Туреччина побудувала на замовлення України.

"Хрещеною матір'ю корвета, як і у випадку з першим кораблем типу Ada "Гетьман Іван Мазепа", стала перша леді України Олена Зеленська. Вона розбила об корпус збудованого для України корабля пляшку шампанського. За морськими традиціями вважається, що саме з цього моменту корвет офіційно отримав власне ім'я - "Гетьман Іван Виговський", - йдеться у повідомленні Військово-морських сил Збройних сил України.

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Міністр оборони України Рустем Умєров, який також був присутній на заході, заявив, що корвети "Гетьман Іван Виговський" та "Гетьман Іван Мазепа", які через російську агресію будувалися у Туреччині, оснащені найсучаснішим озброєнням і "стануть вагомим доповненням до нашого флоту, підвищуючи обороноздатність України". "Україна вже зламала домінування російського флоту на морі, знищивши десятки суден. Ми активно розширюємо можливості українських ВМС у Чорному та Азовському морях", - зазначив він.

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Зазначимо, що у жовтні 2022 року в Стамбулі на воду спустили перший корвет, який Туреччина побудувала для ВМС ЗСУ. Він отримав ім'я "Гетьман Іван Мазепа". У серпні минулого року Туреччина розпочала будувати другий корвет для України, який згодом назвали на честь гетьмана Івана Виговського.

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