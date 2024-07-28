На параді в РФ відсутні кораблі, які атакувала Україна - ЗМІ

Під час морського параду на честь військово-морських сил (ВМФ) в Росії не показували кораблі, про знищення чи пошкодження яких раніше заявляла Україна. Про це повідомляють журналісти російської служби BBC у неділю, 28 липня. Під час трансляції головного морського параду на честь дня ВМФ показали лише два кораблі Чорноморського флоту. Ними стали корвет "Меркурій", який з 2024 року виконує завдання на російській військовій базі в сирійському Тартусі, і фрегат "Адмірал Григорович".

При цьому в параді взяли участь кілька кораблів з Китаю, Індії та Алжиру. Трансляція вперше об'єднала паради в Санкт-Петербурзі, Балтійську, Владивостоці, Сєвєроморську, Каспійську та на російській базі в сирійському Тартусі.

Порівняно з довоєнним часом кількість кораблів на параді скоротилася вдвічі: так, 2021 року в заході взяли участь понад 50 кораблів і підводних човнів. Цього разу, за офіційними даними, їх було 25.

За даними журналістів BBC, з 2022 року українські військові атакували понад 20 російських кораблів і суден забезпечення.