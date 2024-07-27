Ляшко: До зими відновлять перший корпус "Охматдиту"

Пошкоджений російським ударом найновіший корпус лікарні "Охматдит" планують відновити до зими, а на місці зруйнованого хірургічного корпусу збудують новий, повідомили у міністерстві охорони здоров'я.

До зими пошкоджений внаслідок російського ракетного удару 8 липня найновіший корпус дитячої лікарні "Охматдит" повністю відновлять. Про це повідомив у суботу, 27 липня, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, представляючи план відновлення закладу президенту Володимиру Зеленському.

Збитки внаслідок пошкодження цього корпусу оцінюються у понад 830 мільйонів гривень, уточнюють у МОЗ. "З них 400 мільйонів гривень потрібні на заміну обладнання - їх готові покрити Howard G. Buffett Fundation. Решту суми покриють зібрані благодійниками гроші. Загалом це понад один мільярд гривень", - зазначили у відомстві.

В міністерстві також повідомили, що в лікарні вже обрали підрядника для відбудови на основі "прозорого конкурсу".

За планом, перша черга робіт - ремонт приміщень, заміна вікон та дверей - завершиться вже в середині вересня 2024 року. Наступний етап - відновлення фасаду будівлі -триватиме ще приблизно півтора місяця.

У МОЗ наголошують: у корпусі уже надають медичні послуги, завершення робіт дозволить вийти на його проєктні потужності.

Доля токсикологічного корпусу ще не визначена

Історична будівля токсикологічного корпусу, що зазнала найсильніших руйнувань, проходить окрему експертизу. Залежно від її висновків і буде ухвалене рішення про подальші кроки або з її відновлення, або зі створення меморіалу, розповіли у міністерстві.

Натомість на місці повністю зруйнованої будівлі хірургічного корпусу вже остаточно вирішили побудувати новий корпус. За даними МОЗ, це дозволить підвищити рівень госпіталізацій майже вдвічі, тобто з 20 тисяч до 35 тисяч, а кількість операцій - з 12 тисяч до 17 тисяч.

"До того ж зведення нового корпусу покращить умови чинних підрозділів лікарні, а також дозволить розвинути перспективні високотехнологічні напрями: дитяча урологія, дитяча гастроентерологія тощо. Крім того, запланована організація травмцентру для дітей та розширення центру радіології, створення перинатального центру", - повідомили у відомстві.

Читайте також: Німеччина спрямує 14 млн євро на відновлення "Охматдиту" і гуманітарну допомогу Україні

Вартість нового корпусу - близько 150 мільйонів євро

За оцінками експертів, за умови належного фінансування будівництво нового корпусу може бути завершене вже наприкінці 2026 року. Загальна вартість будівництва та обладнання може становити близько 150 млн євро, кажуть у МОЗ, Фінансувати його планують як за рахунок державних грошей, так і за гроші донорів та вже зібрані благодійні пожертви.

"До теракту Охматдит був найпрогресивнішою лікарнею України, де щороку лікувалися тисячі дітей. Наша мета зараз - не просто відбудувати його, а й зробити ще кращим, потужнішим та сучаснішим", - наголосив Ляшко.

Читайте також: "Охматдит" зможе повністю відновити роботу не раніше 2025 - директор

Нагадаємо, війська РФ поцілили ракетами по "Охматдиту" 8 липня, внаслідок чого загинули двоє дорослих - лікарка і відвідувач закладу. Близько 300 людей зазнали поранень, більшість з постраждалих - медичні працівники.

Також зазнали руйнувань шість корпусів та критична інфраструктура медзакладу. Зокрема, був вщент зруйнований корпус токсикологічного відділення, де проводився гемодіаліз, а також проходили лікування пацієнти до і після трансплантації.