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"Охматдит" зможе відновити роботу через пів року - директор

Євгенія Наконечна
16 липня 2024 р.

Після російського ракетного удару спеціалізована дитяча лікарня "Охматдит" у Києві зможе повністю відновити свої потужності не раніше ніж за пів року, заявив гендиректор клініки.

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Дитяча лікарня "Охматдит", пошкоджена ракетним ударом РФ 8 липня 2024 року
Корпус відділення токсикології "Охматдиту", пошкоджений російським ракетним ударом 8 липняФото: Anastasiia Shepeleva/DW

Основні відділення національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит", пошкоджені ракетним ударом РФ, зможуть відновити роботу через один-два місяці, але для повного відновлення клініки потрібно не менше ніж пів року, прогнозує генеральний директор медичного закладу Володимир Жовнір.

"Я дуже сподіваюся, що, звісно, не в такому режимі, як ми працювали раніше, але "Охматдит" зможе відновити роботу вже за місяць-два. Тобто відновлять роботу основні відділення, які надавали медичну допомогу до цієї атаки. Повне відновлення триватиме щонайменше пів року", - сказав він 15 липня в ефірі національного телемарафону "Єдині новини".

За його словами, лікарня вже відновила "гострий діаліз", але для відновлення роботи відділення діалізу потрібне обладнання.

Жовнір нагадав, що російський ракетний удар знищив або пошкодив, за попередніми оцінками, обладнання на 360-400 мільйонів гривень. 

"Ми втратили щонайменше одне діалізне відділення, у дуже поганому стані так званий старий хірургічний корпус, а також ще один шестиповерховий корпус", - цитує його "Інтерфакс-Україна".

Читайте також: Удар військ РФ по "Охматдиту": як відновлюватимуть роботу медзакладу

Удар Росії по "Охматдиту"

Внаслідок влучання російської ракети в "Охматдит" 8 липня загинули двоє дорослих, зокрема лікарка. Понад 30 людей, включно з вісьмома дітьми, дістали поранення.

У лікарні був вщент зруйнований корпус токсикологічного відділення, де проводився гемодіаліз, а також проходили лікування пацієнти до і після трансплантації. Пошкоджень зазнали ще чотири корпуси, суттєвих - корпус кардіологічного центру.

Того ж дня російські удари понівечили ще одну клініку, житловий будинок і офісний центр у Києві, внаслідок чого загинули понад 30 людей, порання отримали більше сотні.

Дівчинка, яка вижила в "Охматдиті"

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