Удар РФ по "Охматдиту": як відновлюватимуть роботу лікарні

Понад 800 мільйонів гривень, зібрані українцями, і гроші від держави насамперед спрямують на відновлення нового корпусу й пошкодженого обладнання. Далі будуватимуть ще один корпус на заміну двом, що підлягають знесенню.

Корпус національної спеціалізованої дитячої лікарні "Охматдит", в який 8 липня поцілила російська ракета , не підлягає відновленню. Зносити також, імовірно, доведеться старий хірургічний шестиповерховий корпус, розташований поруч з місцем удару. Про це, як передає кореспондентка DW, заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на брифінгу у п'ятницю, 12 липня, на території "Охматдиту".

Корпус, де було розташоване токсикологічне відділення, не підлягає відновленню Фото: Anastasiia Shepeleva/DW

Як уточнив директор медзакладу Володимир Жовнір, хоча старий хірургічний корпус ззовні виглядає відносно цілим, усередині будівля зазнала значних пошкоджень. Остаточний висновок щодо доцільності його збереження та відновлення ще робитимуть експерти, додав він. Замість цих двох корпусів, за словами Ляшка, розглядається варіант зведення нової сучасної будівлі.

Шестиповерховий старий хірургічний комплекс зазнав серйозних внутрішніх пошкоджень Фото: Anastasiia Shepeleva/DW

На відбудову зібрали понад 800 мільйонів гривень

На відбудову "Охматдиту", як зазначив Ляшко, на офіційних рахунках вдалося закумулювати понад 800 мільйонів гривень. Ці гроші разом з державними коштами насамперед спрямують на відбудову пошкодженого нового лікувально-діагностичного корпусу та відновлення знищеного медичного обладнання. Лише після цього можна буде перейти до проєктування та будівництва нової будівлі, додав міністр.

"Держава профінансує те, чого не буде вистачати", - пояснив Ляшко. За його словами, загальна оцінка збитків ще ведеться, проте вже відомо, що заміна пошкодженого медобладнання обійдеться в 360-400 мільйонів гривень. Водночас він не виключив, що сума може зрости, адже сервісні інженери ще перевіряють справність того устаткування, яке візуально вціліло. Ляшко також вказав, що деякі виробники та меценати готові надати безоплатно деяке медичне обладнання.

Віктор Ляшко та Володимир Жовнір Фото: Anastasiia Shepeleva/DW

Загальна вартість відновлення "Охматдиту", за словами міністра, буде відома після завершення оцінки пошкоджень. Вже наступного тижня медзаклад обере компанію, яка реалізовуватиме будівельні роботи. Після цього стануть відомими терміни виконання робіт, додав Ляшко.

Які відділення "Охматдиту" працюють

Водночас частина менш пошкоджених корпусів "Охматдиту" продовжує працювати. Зокрема, повноцінну роботу продовжують шість відділень: ендокринології, неврології, два педіатричних відділення, СНІДу та патології гемостазу, повідомив директор медзакладу Володимир Жовнір у відповідь на запитання DW.

Роботу нового корпусу планують відновити у першу чергу Фото: Anastasiia Shepeleva/DW

"Вони (пацієнти цих відділень. – Ред.) залишилися тут, бо їхні корпуси зазнали мінімальних пошкоджень. Там збереглася вода, кисень, стиснене повітря. Там є все, щоб лікуватися на тому ж рівні, як вони лікувалися до того… Навіть харчоблок зберіг свою роботу", - розповів Жовнір. Він додав, що йдеться про можливість одночасного лікування до 100 дітей у цих відділеннях.

Водночас ще близько 50 "важких" онкопацієнтів, евакуйованих після атаки в інші медзаклади, можуть повернутися у відділення нового корпусу вже 12-13 липня. За словами Жовніра, це стало можливим завдяки відновленню роботи Центру служби крові на території лікарні, онкогематологічної лабораторії та відділення радіології, де пацієнти отримують, зокрема, променеве лікування та проходять МРТ та КТ-діагностику. Також найближчим часом допомогу в "Охматдиті", імовірно, зможуть знову отримувати хворі, які потребують гемодіалізу, додав директор лікарні.

Вціліла частина нового корпусу "Охматдиту" Фото: Anastasiia Shepeleva/DW

16 пацієнтів "Охматдиту" евакуюють за кордон

На пропозицію медичної евакуації за кордон наразі відгукнулися родини 16 пацієнтів "Охматдиту", повідомив Ляшко. За його словами, зараз медики проводять консиліуми щодо кожного з цих пацієнтів. Одна з перших евакуацій в одну з країн ЄС може відбутися вже наступного тижня, додав міністр, не уточнюючи, в яку саме.

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