ФРН передає 14 млн євро на "Охматдит" і гуманітарну допомогу

10 мільйонів євро з цієї суми підуть на відновлення "Охматдиту", решта - на нагальні гуманітарні потреби, заявив посол Німеччини в Україні Мартін Єґер.

Німеччина надає Україні 10 мільйонів євро допомоги на відновлення київської дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит", пошкодженою внаслідок російського ракетного удару 8 липня. Ще чотири мільйони євро ФРН надає як гуманітарну допомогу - зокрема, для закупівлі медикаментів та допомоги іншим українським лікарням. Про це повідомив у п'ятницю, 19 липня, посол Німеччини в Україні Мартін Єґер (Martin Jaeger), передає кореспондент DW.

"Ми надаємо чотири мільйони євро невідкладної гуманітарної допомоги та 10 мільйонів євро для відбудови лікарні "Охматдит". За гроші на гуманітарну допомогу будуть закуплені ліки та інші медичні матеріали, які зараз потрібні. Також з цієї суми буде надана допомога лікарням, куди евакуювали дітей, а також людям, які живуть у прифронтових територіях", - сказав дипломат під час пресконференції в Києві.

Єґер уточнив, що чотири мільйони євро вже надійшли в Україну, а 10 мільйонів євро надійдуть згодом. "Ми перебуваємо у тісному контакті з міністерством охорони здоров'я України та гендиректором "Охматдиту" щодо питання, як найкраще буде використати ці гроші", - наголосив він. Також Німеччина прийме до своїх лікарень вісьмох дітей із "Охматдиту", додав Єґер.

Читайте також: "Летіли скло, плитка, двері...": історії маленьких пацієнтів "Охматдиту"

Жовнір: В "Охматдиті" пошкоджено обладнання на 400 мільйонів гривень

Своєю чергою генеральний директор медичного закладу Володимир Жовнір зауважив, що нині медична евакуація за кордон була здійснена для 16 дітей, восьмеро з яких знаходяться в ФРН. Водночас більшість із 400 дітей, які були евакуйовані після ракетного удару, вже повернули до "Охматдиту". Лише кілька десятків ще перебувають у інших лікарнях Києва, додав він.

Втім, за словами Жовніра, про повноцінне відновлення лікарні наразі не йдеться. Російський ракетний удар знищив або пошкодив, за попередніми оцінками, обладнання на 360-400 мільйонів гривень, каже він. "Цю потребу ми хочемо закрити завдяки донорам, які готові закупити це обладнання", - каже він.

Гроші, надані Німеччиною, додав Жовнір підуть на відновлення будівель лікарні, однак він відмовився назвати необхідну на ці потреби суму грошей. "Зараз пропрацьовуються дефектні акти, оцінюються втрати", - зазначив він.

На відновлення "Охматдиту" також вже виділив 100 мільйонів гривень уряд України. А завдяки платформі United24 та monobank, які оголосили збір одразу після обстрілу, нині зібрано 322 мільйони, повідомив у коментарі DW співвласник monobank Олег Гороховський. Початковою метою було накопичити 100 мільйонів гривень. За його оцінками, "Охмадиту" на відновлення необхідно два-три мільярди гривень.

Нагадаємо, війська РФ поцілили ракетами по "Охматдиту" 8 липня, внаслідок чого загинули двоє дорослих - лікарка і відвідувач закладу. Близько 300 людей зазнали поранень, більшість з постраждалих - медичні працівники.

Також зазнали руйнувань шість корпусів та критична інфраструктура медзакладу. Зокрема, був вщент зруйнований корпус токсикологічного відділення, де проводився гемодіаліз, а також проходили лікування пацієнти до і після трансплантації.