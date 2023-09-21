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КонфліктиУкраїна

Крим атакували 19 дронів - Росія

Анастасія Шепелева
21 вересня 2023 р.

За твердженням міноборони РФ, над Кримом збили 19 безпілотників. Також дрони нібито атакували Курську, Бєлгородську й Орловську області, зокрема об'єкти паливно-енергетичного комплексу.

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Узбережжя Євпаторії
Узбережжя Євпаторії (ілюстративне фото)Фото: picture alliance/Serguei Fomine

Міністерство оборони РФ заявило, що в ніч на четвер, 21 вересня, окупований Росією Крим атакували 19 безпілотників.

В атаці звинувачують Україну та стверджують, що дрони знешкодили над акваторією Чорного моря та півостровом.

Ще по одному безпілотнику нібито збили над Курською, Бєлгородською та Орловською областями РФ. Губернатор Орловської області каже, що в регіоні збили два дрони, які атакували об'єкти паливно-енергетичного комплексу.

Напередодні, 20 вересня, Збройні сили України (ЗСУ) вразили командний пункт Чорноморського флоту РФ поблизу Севастополя. За даними ЗМІ, удар нанесли ракетами та уразили не лише особовий склад російських військ, а й дорогі військові системи, що перебували на цій базі. 

Низка атак по військових об'єктах РФ у Криму

За останні тижні Україна провела низку успішних атак на російські об'єкти в Криму та акваторії Чорного моря.

Зокрема, 14 вересня український дрон "Морський малюк" підбив російський ракетний корабель неподалік входу в Севастопольську бухту. Цього ж дня  уразили російський зенітний ракетний комплекс С-400 "Тріумф" у районі Євпаторії та завдали удару по двох російських військових патрульних кораблях типу "Василь Биков" у південно-західній частині Чорного моря.

13 вересня внаслідок атаки на Севастополь був повністю зруйнований великий десантний корабель "Мінськ" і виведений з ладу на тривалий строк або знищений підводний човен "Ростов-на-Дону". Тоді ж потопили російський патрульний катер "Тунець" в Чорному морі. 

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