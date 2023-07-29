Зеленський пояснив вето на кошти для музею Голодомору

Президент України Володимир Зеленський пояснив своє рішення ветувати закон про виділення понад пів мільярда гривень на завершення будівництва музею Голодомору в Києві. Його мотивація не підписувати закон опублікована в суботу, 29 липня, на сайті Верховної Ради.

"Не заперечуючи необхідності забезпечення завершення реконструкції та будівництва Національного музею Голодомору - геноциду, не можу погодитися з запропонованим законом способом вирішення зазначеного питання в умовах широкомасштабної збройної агресії РФ проти України", - сказано в його пропозиціях до закону.

На думку Зеленського, ініціатива не є першочерговою в умовах війни, тоді як головне завдання держави полягає у належному забезпеченні сил оборони для відсічі російської агресії. "Вважаю, що зусилля всіх державних органів та органів місцевого самоврядування мають бути спрямовані на прийняття життєво необхідних рішень, насамперед тих, що наближають перемогу України, тож пропоную закон відхилити", - пише президент.

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Звільнення Ткаченка

Цей закон став одним із приводів для критики міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка. Йому закидали, що ці кошти можна було спрямувати на підтримку сил оборони України. Ткаченко тоді став на захист проєкту.

На тлі цієї та кількох інших бурхливих дискусій Зеленський попросив уряд звільнити міністра. "Кожен проєкт, який може бути реалізований коштом позабюджетних ресурсів, має бути реалізований коштом саме позабюджетних ресурсів", - наголосив президент.

Рада підтримала відставку Ткаченка 28 липня.

Скандал з фетшеймінгом

Тим часом навколо музею Голодомору розгорнувся інший скандал. Після публічного цькування українським юристом виконувачки обов'язків директора музею Лесі Гасиджак за те, що вона нібито не може обіймати цю посаду через свою зовнішність, зокрема вагу, вона повідомила, що подасть до суду.

"Це питання не в мені, я спокійно до цього хейту поставилася. Це дуже смішна історія, і сумна з іншого боку. Але я принципово буду подавати до суду, бо розумію, що такі історії трапляються кожного дня. Хейту піддається дуже багато жінок в Україні. І не лише через зовнішність, а просто через те, що вони є жінками на керівних посадах", - заявила вона.

Гасиджак наполягає, що навіть публічне вибачення, якщо колись таке буде, нічого не змінить. "Щоправда, є ще натовп, який ніхто й ніколи не покарає, але про це треба говорити окремо", - наголосила вона.