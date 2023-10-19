Зеленський і Байден обговорили "далекобійні спроможності"

Володимир Зеленський і Джо Байден поговорили про підтримку ЗСУ з боку США напередодні звернення Байдена до американців щодо необхідності подальшого фінансування України.

Президент України Володимир Зеленський провів у четвер, 19 жовтня, телефонну розмову з президентом США Джо Байденом. Вона відбулась напередодні звернення Байдена щодо підтримки Сполученими Штатами України та Ізраїлю.

Під час розмови Зеленський подякував Байдену "за ефективне виконання нещодавніх оборонних домовленостей".

Зеленський: Українців надихнуло отримання ATACMS

"Українців дуже надихнуло отримання ракет ATACMS, а наші воїни успішно застосовують їх на полі бою. Обговорили подальше посилення наших далекобійних спроможностей", - написав Зеленський у соціальних мережах за підсумками перемовин.

У традиційному вечірньому відеозверненні до українців він повідомив, що говорив з Байденом про подальшу оборонну підтримку: "Серед іншого те, що "атакамси" можуть допомогти нам прискорити звільнення України від окупанта. Звичайно, ми говорили й про збереження допомоги Україні наступного року - про вагомий пакет підтримки для нашої держави".

За словами Зеленського, він отримав від Байдена "сильний сигнал підтримки - стільки, скільки потрібно, щоб перемогти".

Читайте також: Україна отримуватиме ракети ATACMS від США на постійній основі - Кулеба

Крім того, вони говорили про візит до Києва спеціальної представниці США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер, під час якого йшлося про шляхи використання заморожених російських активів.

Також Зеленський поінформував Байдена про ухвалений цього тижня закон про політично значущих осіб (politically exposed person, PEP), який, за словами українського президента, необхідний "для просування реформ та початку переговорів про вступ до Європейського Союзу".

Обговорювались і наступні спільні кроки у просуванні української "формули миру". "Я привітав рішення США надіслати свого представника на наступну зустріч радників на Мальті наприкінці цього місяця", - зазначив Зеленський.

Президент України також "відзначив візит Байдена до Ізраїлю з метою пошуку миру та захисту життів цивільних людей". У Білому домі поки що не оприлюднювали повідомлення за підсумком розмови.

Звернення Байдена щодо підтримки України та Ізраїлю

Після розмови з Зеленським Байден виступить з телевізійним зверненням до американців, щоб переконати їх у необхідності продовження підтримки України, а також фінансування допомоги Ізраїлю.

Це буде лише друге звернення Байдена з Овального кабінету у прайм-тайм за майже три роки перебування на посаді президента США, зауважує Reuters.

У Білому домі раніше повідомили, що цього тижня Байден оприлюднить свій запит на додаткове фінансування. За даними джерел агенції, ідеться про 60 мільярдів доларів для України, 10 мільярдів - для Ізраїлю та ще десятки мільярдів - на інші безпекові питання.