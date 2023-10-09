Чи вплине на підтримку України війна в Ізраїлі?

Західні партнери запевняють, що й надалі підтримуватимуть Україну в боротьбі з російським агресором. На це сподівається й офіційний Київ. Але експерти попереджають про турбулентність через ескалацію на Близькому Сході.

Україна засудила терористичні атаки ХАМАС проти Ізраїлю, які відбулися в суботу, 7 жовтня, що призвело до понад 700 загиблих. Міністерство закордонних справ (МЗС) України висловило підтримку Ізраїлю в його праві захищати себе та свій народ. У Києві на цифрових рекламних конструкціях по всьому місту на знак солідарності з ізраїльським народом демонстрували прапор Ізраїлю. Як повідомляється, українці несуть квіти до будівлі посольства Ізраїлю в Києві на вшанування пам'яті загиблих.

Зеленський закликав до "глобальної єдності"

Президент України Володимир Зеленський жорстко засудив напад ХАМАСу на Ізраїль і провів паралелі з нападом Росії на Україну. "Однакове зло, і тільки одна відмінність - там терористична організація, яка вдарила по Ізраїлю, тут - терористична держава, яка вдарила по Україні", - заявив Зеленський , виступаючи в понеділок, 9 жовтня, через відеозв'язок на сесії Парламентської асамблеї НАТО. Глава української держави закликав до "глобальної єдності", аби "зупинити зло". "Наше прагнення миру, а не їхнє прагнення крові має визначати, як жити світу. Наш міжнародний порядок, заснований на правилах, а не їхні спроби зробити смерть правилом", - наголосив Зеленський.

Читайте також: ЄС: Загострення на Близькому Сході не позначиться на допомозі Києву

Поки що в Україні офіційно не артикулюються застереження від зменшення міжнародної підтримки через ескалацію на Близькому Сході, разом з тим українці в очікуванні змін, які може принести їм війна в Ізраїлі. Заступник директора Центру близькосхідних досліджень, науковий співробітник Інституту Сходознавства НАН України Сергій Данилов вважає, що після переключення уваги світу з війни Росії в Україні на війну в Ізраїлі можуть змінитися пріоритети міжнародної підтримки українських сил оборони.

Після нападу ХАМАСу на Ізраїль Володимир Зеленський закликав до "глобальної єдності" (фото з архіву) Фото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

РФ спробує використати війну в Ізраїлі для ослаблення України

"Ця війна в Ізраїлі може бути широкомасштабною і перерости у регіональну, тому нічого доброго Україні не віщує. Це продовження лінії Путіна на руйнування світового порядку, що на руку антизахідному табору. Тепер світова увага буде переключатися з українського порядку денного на Близький Схід, що матиме в наслідку цілком практичні речі у зменшенні чи затримках з виділенням міжнародної допомоги Україні", - сказав у розмові з DW Данилов.

Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Михайло Гончар вважає, що Росія по максимуму спробує інформаційно використати напад ХАМАСу на Ізраїль у війні проти України. Зокрема, на його думку, Кремль через свої проксі на Близькому Сході завдяки активізації військового напруження та через Китай, який активізує свої дії поблизу Тайваню, намагатиметься розпорошити США та Європу у наданні допомоги країнам, аби змусити визначити пріоритети своєї військової допомоги та фінансової підтримки.

Гончар також він не виключає, що РФ запускатиме інформаційно-психологічні операції щодо ослаблення міжнародної підтримки України. "Це для того, аби розпилити їхню увагу на кілька напрямків, мовляв Ізраїль це перший пріоритет для допомоги, Тайвань - другий і тільки тоді Україна. Дехто, зокрема в США зараз у передвиборчій період це транслюватиме", - каже Гончар.

Застереження перед спробою дискредитації України

Головне управління розвідки міноборони України вже попередило, що російські окупанти передали бойовикам ХАМАСу захоплену під час бойових дій в Україні трофейну зброю, виготовлену в США та ЄС. Українська розвідка попереджає, що Росія готується до дискредитації України, щоб вплинути на ставлення союзників і надання західної зброї. "Наступним, за планом росіян, кроком мають стати фейкові звинувачення українських військових у буцімто продажу західної зброї для терористів на регулярній основі", - йдеться у повідомленні ГУР.

Михайло Гончар не вважає, що з огляду на всі ці обставини військова допомога для України зменшиться, але незначне послаблення фінансової підтримки, на його думку, таки буде.

Військовий експерт, головний редактор Defense Express Олег Катков припускає, що війна в Ізраїлі ще більше підніме світові ціни на зброю, вартість якої зараз на міжнародних ринках і так надзвичайно висока. Це у свою чергу зменшить кількість того, що Україна зможе закупити для своїх потреб та зменшить кількість того, що міжнародні партнери зможуть закупити для України.

"Взагалі складності з озброєнням будуть, - прогнозує Катков. - По-перше, Пентагон забирав свої боєприпаси, які знаходилися на складах у Ізраїлі для того, щоб передати їх Україні. Звісно, що тепер ті боєприпаси, які залишилися, залишаться в Ізраїлі. По-друге, будь-яка війна підвищує вартість зброї, і Україна тепер зможе менше купити".

Павло Клімкін вважає, що "ізраїльська модель безпеки" не підходить Україні Фото: DW

"Ізраїльська модель безпеки" не підходить Україні?

Раніше експерти не виключали, що Україні можуть спробувати запропонувати так звану "ізраїльську модель безпеки", аби й надалі її підтримувати. Ізраїль не є членом НАТО, не прагне ним стати і США формально не зобов’язані вступати у війну заради його підтримки. Однак з 1987 року Ізраїль входить у невелике коло країн, які є основними союзниками США поза НАТО. Допомога США Ізраїлю наразі викладена в десятирічних угодах, і остання з них зобов’язує Вашингтон надати багатомільярдну військову допомогу у період із 2019-го по 2028 рік.

Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін вважає, що напад ХАМАСу на Ізраїль свідчить про те, що так звана "ізраїльська модель безпеки" не підходить для України в протистоянні з Росією. "Ми маємо жорстко і креативно використовувати цей аргумент з нашими союзниками з НАТО, насамперед з американцями. Звісно, аналіз того, що відбулося, чому не спрацювали шалені інвестиції в безпеку в Ізраїлі, ще попереду (…) Нам теж варто детально подивитися, адже в Ізраїлю є чому і потрібно навчатися. Але брати за основу їхню модель безпеки для нас означає постійно бути у стані небезпеки. Тому ніяких альтернатив НАТО в сьогоднішній реальності немає", - написав Клімкін у Facebook.