Данілов про ризики позиційної війни: Треба нові підходи

"Треба нові підходи" у війні з Росією, погодився секретар РНБО зі статтею головнокомандувача ЗСУ Залужного для The Economist. Щодо резонансної статті Time, Данілов запевнив, що всі члени Ставки вірять в перемогу України.

Секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) України Олексій Данілов вважає, що Україна потребує нових підходів у війні. Про це він сказав в інтерв'ю виданню "Радіо Свобода" , опублікованому в п'ятницю, 3 листопада.

"Я думаю, що генерал (Валерій. - Ред.) Залужний має рацію. Ми неодноразово про це говорили, в тому числі на засіданнях Ставки верховного головнокомандувача, що треба нові підходи", - сказав він, коментуючи статтю головнокомандувача Збройних сил України (ЗСУ) Валерія Залужного про ризики тривалої позиційної війни.

Данілов наголосив на важливості паритету з РФ у повітрі. Без цього, на його думку, "вкрай складно досягати таких результатів, яких ми маємо досягти". Також секретар РНБО вказав на повільну військову допомогу Заходу на початку повномасштабного вторгнення РФ. "Якщо би ця допомога була швидшою, то, може, були б інші результати", - додав він.

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Втім, за словами Данілова, це не значить, що Україна буде складати руки і когось чекати. "Наше завдання в будь-якому разі незмінне - звільнити нашу країну, вигнати ворога за межі території, яка у нас є, 1991 року. Раз і назавжди поставити крапку в цьому питанні. Це обов'язково відбудеться, як би ворог не хотів нам зашкодити, як би на сьогоднішній день не починав дехто під російську дудку грати на території тих чи інших країн", - наголосив він.

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Данілов: РФ - динозавр з великою дупою і малою головою

Також секретар РНБО прокоментував резонансну статтю американського журналіста Саймона Шустера про Україну у виданні Time, в якій, зокрема, наводяться слова анонімних джерел в оточенні президента, які не вірять в перемогу України.

"Якщо хтось в оточенні президента сумнівається в нашій перемозі, якщо хтось вважає, що цього не можна досягти, якщо хтось вважає, що треба йти на якісь поступки агресору, то треба вийти публічно і розповісти", - наголосив Данілов і додав, що не знає жодного з членів Ставки, хто б не вірив у перемогу України.

При цьому він зауважив, що ще з березня-квітня минулого року було зрозуміло - буде тривала війна. "Тому що РФ по території велика - це як великий динозавр з великою дупою, перепрошую, але з маленькою головою. І звичайно, що його треба по шматках різати, різати, різати", - сказав Данілов.

Водночас секретар РНБО зазначив, що до цього часу Україна перебуває в дуже складній ситуації впливу російської агентури, яка проникла в політичну, економічну, культурну структуру. "Це чекісти, які правлять Російською Федерацією, якій приходить зараз кінець. Вони мали тут коріння, вони на це спиралися, це були наші помилки. Одна з ключових наших помилок, коли ми в 1991 році хрест-навхрест не закрили на вулиці Володимирській КДБ, а просто взяли його і перейменували в СБУ", - заявив він.

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