У Зеленського статтю Time назвали суб'єктивною

В Офісі президента України Володимира Зеленського відреагували на резонансну статтю американського журналіста Саймона Шустера про Україну для видання Time . Радник керівника Офісу Михайло Подоляк назвав її "суб'єктивною точкою зору конкретного журналіста, який має своє бачення того, що відбувається".

"Друге, я зовсім не розумію, що таке анонімні джерела постійно. Тому що коли я з кимось розмовляю від імені Офісу президента, то я обов'язково кажу, що це я говорю. Подекуди ці анонімні джерела - це люди, які не мають доступу до певної інформації, але які десь там поряд знаходяться і хочуть збільшити свою вагу, та видають свої бачення за аксіоматичні знання", - сказав Подоляк в ефірі "Радіо Свобода" у вівторок, 31 жовтня.

Коментуючи статтю, він зокрема запевнив, що українська влада не вважає партнерів "зрадниками". "Є об'єктивні речі, про які треба говорити. Ми про них вже, до речі, говорили неодноразово. Тому треба все ж таки збільшити швидкість постачання тієї чи іншої техніки в Україні чи більше докладатись, скажімо, до того, щоб Україна мала всі ресурси для справедливої фіналізації цієї війни. Отут є трошки нерозуміння, чому ми повільно це робимо", - зауважив Подоляк.

Резонансна стаття Time про Україну

30 жовтня в журналі Time вийшла стаття Шустера про бачення Зеленським розвитку війни Росії проти України. Керівник Офісу президента Андрій Єрмак спершу поширив матеріал у Telegram, порекомендувавши його прочитати, а невдовзі видалив допис.

У ній з посиланням на анонімні джерела журналіст пише, що Зеленський почувається "розлюченим", а також "зрадженим своїми західними союзниками" після візиту до США.

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Журналіст вказує на зміни у поведінці Зеленського на другий рік війни - від "звичного блиску оптимізму" до виснаженості. Водночас, як ідеться у статті, віра президента в перемогу України лише зміцніла.

"Попри нещодавні невдачі на полі бою, він не має наміру припиняти боротьбу чи просити про будь-який мир. Навпаки, його віра в остаточну перемогу України над Росією затверділа і набула форми, яка непокоїть деяких його радників. Вона непохитна, межує з месіанською", - пише автор.

На думку одного з його анонімних співрозмовників, Зеленський в цьому обманює себе. "У нас немає варіантів. Ми не виграємо. Але спробуйте йому це сказати", - цитується в статті неназваний співрозмовник.

З посиланням на джерело автор пише, що деякі військові командири почали відмовлятися від наказів наступати, навіть якщо ті надходять безпосередньо з Офісу президента. У статті припускається, що буцімто через "повільний прогрес України на фронті" може бути звільнений щонайменше один міністр і генерал, який "відповідає за контрнаступ".

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Журналіст називає "серйознішою" проблемою, ніж дефіцит зброї та боєприпасів, нестачу особового складу в Збройних силах України. Водночас рішення Зеленського звільнити керівників обласних військкоматів через корупцію лише ускладнило мобілізацію в Україні, йдеться далі в статті .

Автор стверджує, що питання корупції погіршило останніми місяцями відносини Зеленського з багатьма союзниками. З посиланням на анонімного співрозмовника він пише, що українські чиновники " крадуть так, наче завтра кінець світу".

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