У Зеленського статтю Time назвали суб'єктивною
В Офісі президента України Володимира Зеленського відреагували на резонансну статтю американського журналіста Саймона Шустера про Україну для видання Time. Радник керівника Офісу Михайло Подоляк назвав її "суб'єктивною точкою зору конкретного журналіста, який має своє бачення того, що відбувається".
"Друге, я зовсім не розумію, що таке анонімні джерела постійно. Тому що коли я з кимось розмовляю від імені Офісу президента, то я обов'язково кажу, що це я говорю. Подекуди ці анонімні джерела - це люди, які не мають доступу до певної інформації, але які десь там поряд знаходяться і хочуть збільшити свою вагу, та видають свої бачення за аксіоматичні знання", - сказав Подоляк в ефірі "Радіо Свобода" у вівторок, 31 жовтня.
Коментуючи статтю, він зокрема запевнив, що українська влада не вважає партнерів "зрадниками". "Є об'єктивні речі, про які треба говорити. Ми про них вже, до речі, говорили неодноразово. Тому треба все ж таки збільшити швидкість постачання тієї чи іншої техніки в Україні чи більше докладатись, скажімо, до того, щоб Україна мала всі ресурси для справедливої фіналізації цієї війни. Отут є трошки нерозуміння, чому ми повільно це робимо", - зауважив Подоляк.
Резонансна стаття Time про Україну
30 жовтня в журналі Time вийшла стаття Шустера про бачення Зеленським розвитку війни Росії проти України. Керівник Офісу президента Андрій Єрмак спершу поширив матеріал у Telegram, порекомендувавши його прочитати, а невдовзі видалив допис.
У ній з посиланням на анонімні джерела журналіст пише, що Зеленський почувається "розлюченим", а також "зрадженим своїми західними союзниками" після візиту до США.
Читайте також: Зеленський - Байдену: Українців надихнуло отримання ATACMS
Журналіст вказує на зміни у поведінці Зеленського на другий рік війни - від "звичного блиску оптимізму" до виснаженості. Водночас, як ідеться у статті, віра президента в перемогу України лише зміцніла.
"Попри нещодавні невдачі на полі бою, він не має наміру припиняти боротьбу чи просити про будь-який мир. Навпаки, його віра в остаточну перемогу України над Росією затверділа і набула форми, яка непокоїть деяких його радників. Вона непохитна, межує з месіанською", - пише автор.
На думку одного з його анонімних співрозмовників, Зеленський в цьому обманює себе. "У нас немає варіантів. Ми не виграємо. Але спробуйте йому це сказати", - цитується в статті неназваний співрозмовник.
З посиланням на джерело автор пише, що деякі військові командири почали відмовлятися від наказів наступати, навіть якщо ті надходять безпосередньо з Офісу президента. У статті припускається, що буцімто через "повільний прогрес України на фронті" може бути звільнений щонайменше один міністр і генерал, який "відповідає за контрнаступ".
Читайте також: Буданов: Україна вибилась з графіка деокупації
Журналіст називає "серйознішою" проблемою, ніж дефіцит зброї та боєприпасів, нестачу особового складу в Збройних силах України. Водночас рішення Зеленського звільнити керівників обласних військкоматів через корупцію лише ускладнило мобілізацію в Україні, йдеться далі в статті .
Автор стверджує, що питання корупції погіршило останніми місяцями відносини Зеленського з багатьма союзниками. З посиланням на анонімного співрозмовника він пише, що українські чиновники " крадуть так, наче завтра кінець світу".
Читайте також: Фактор корупції. Як ЄС контролює фінансування України?