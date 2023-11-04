США й ЄС обговорюють з Україною варіант перемовин з РФ - ЗМІ

Дискусії між США, ЄС та Україною про можливі перемовини з РФ містять і обговорення можливої відмови Києвом від втрачених територій, повідомляє NBC News.

Американські та європейські чиновники непублічно обговорюють з представниками української влади можливості проведення мирних переговорів з Росією задля припинення війни. Про це у суботу, 4 листопада, повідомив американський мовник NBC News з посиланням на власні джерела.

За даними телеканалу, ці розмови містили "дуже широкі обриси того, від чого Україні, можливо, доведеться відмовитися, щоб досягти угоди з Росією". Окремі з цих переговорів, які джерела телеканалу назвали делікатними, відбулися минулого місяця під час зустрічі Контактної групи з оборони України.

Перемовини, за даними NBC News, почалися "на тлі занепокоєння американських і європейських чиновників тим, що війна зайшла в глухий кут, а також можливостями подальшого надання допомоги Україні". Чиновники адміністрації президента США Джо Байдена так само стурбовані тим, що в Україні закінчуються воєнні ресурси, в той час, як Росія "має, здається, нескінченні запаси", зауважує NBC News. Крім того, джерела вказують, що уряд США занепокоєний тим, що війна в Україні привертає все менше уваги громадськості відтоді, як майже місяць тому почалася війна між Ізраїлем і терористами ХАМАСу.

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Ознак того, що РФ готова до переговорів, немає

Джо Байден приділяє значну увагу проблемі виснаження українських збройних сил, стверджують два обізнаних з питанням джерела NBC News. "Кадровий склад зараз є головним питанням, яке турбує адміністрацію", - сказав один зі співрозмовників. За його словами, США та їхні союзники можуть надати Україні зброю, "але якщо у них (в України. - Ред.) немає компетентних сил для її використання, це не принесе багато користі".

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При цьому адміністрація Байдена не має жодних ознак того, що президент Росії Володимир Путін готовий до переговорів з Україною, заявили два американські чиновники. Західні посадовці кажуть, що Путін досі вважає, що може "перечекати Захід", або продовжувати воювати, поки США і їхні союзники не втратять внутрішню підтримку у фінансуванні України, або поки боротьба за постачання Києву зброї й боєприпасів не стане занадто дорогою, повідомили NBC News неназвані чиновники.

Досі Київ регулярно відкидав будь-які можливості переговорів з РФ, допоки її війська не покинуть українську територію, а також не припускав жодних територіальних поступок агресору.