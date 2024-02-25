Зеленський: На війні загинули 31 тисяча військових

Президент України Володимир Зеленський вперше назвав втрати України у війні з Росією. За його даними, за два роки війни загинули 31 тисяча військових.

31 тисяча українських військових загинули від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про це під час пресконференції в рамках форуму "Україна. Рік 2024" у п’ятницю, 25 лютого, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Кожна людина - це великі втрати для нас. І це дуже великі втрати для нас. З1 тисяча військових загинули в цій війні", - сказав він.

Кількість поранених українських військових Зеленський не назвав з міркувань, аби російська сторона не отримала цю інформацію. Також він не вказав кількість українських солдатів, які зникли безвісти.

Росія, за його даними, втратила за два роки війни 180 тисяч військових. Водночас генеральний штаб Збройних сил України, який щодня публікує орієнтовну кількість втрат російської сторони, зранку 25 лютого оприлюднив цифру 409 820. Скільки з них є загиблими, а не пораненими чи такими, що зникли безвісти, у генштабі не уточнюють.

Дані про втрати України були оприлюднені вперше

Офіційні представники України раніше не називали кількості загиблих українських військових у війні з Росією. У квітні 2023 тодішній міністр оборони Олексій Резніков зазначав що загальна кількість "менша, ніж кількість загиблих від землетрусу в Туреччині". Пізніше він попросив вибачення за це порівняння. Згідно з офіційними даними влади Туреччини, від серії потужних землетрусів у лютому 2023 року у країні загинуло понад 47 тисяч осіб.

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У січні 2024 року голова провладної фракції "Слуга народу" Давид Арахамія запропонував Зеленському розсекретити дані про втрати на війні.

"Коли ви ідете на вулиці і питаєте людей про втрати, я не чув жодного разу менше ніж 100 тисяч. А наші втрати набагато менші", - сказав Арахамія на панельній дискусії, організований в рамках проєкту видання "Лівий берег". Як писало видання, Арахамія вважає, що усвідомлення справжніх військових втрат України покаже, що вони "не такі великі, як люди самі собі уявляють".

