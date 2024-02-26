Якими Зеленський бачить перспективи третього року війни

"Зараз найскладніший момент для нашої єдності. І якщо ми зараз розвалимось ззовні чи зсередини, тоді це буде наш найслабший момент. Поки що цього не сталося", - з таким помірним оптимізмом президент України Володимир Зеленський описував перспективи третього року війни проти Росії, відповідаючи на запитання журналістів у неділю, 25 лютого. Окрім підсумкової прессконференції, офіс глави української держави та уряд організували в цей день кількагодинний форум, на якому представники влади підбивали підсумки двох років війни та переконували - Україна має чіткий план на третій.

Невизначеність із США

Невдачі на фронті, що ознаменували початок 2024 року, українське керівництво вже традиційно пов'язувало із браком зброї і зволіканнями партнерів із її постачанням. "Виділення допомоги не завжди означає забезпечення. 50 відсотків не надходить вчасно… І якщо те, що виділяється, не приходить своєчасно, ми втрачаємо особовий склад, втрачаємо території", - скаржився міністр оборони Рустем Умєров.

Ситуація із забезпеченням армії в 2024 році лише ускладниться, визнавав президент Зеленський. Головна перепона - вибори в США, результати яких можуть вплинути на виділення допомоги не тільки найбільшим партнером України, а й іншими країнами.

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"Якби цього місяця Україна змогла б отримати 10 систем Patriot для ключових індустріальних міст, якби ми могли застосувати їх ближче до лінії фронту, ми б зламали їхні (російські. - Ред.) лінії оборони і йшли б уперед. Це б кардинально змінили ситуацію, - пояснював Зеленський журналістам. - Чому в Україні цього немає? Значить, не всім це потрібно".

Попри лідерство ЄС, міжнародна підтримка України залежатиме від результатів виборів у США, вважає Зеленський Фото: picture alliance/dpa/Belga

Невизначеність у США, на його думку, при цьому впливає і на збройну допомогу європейських партнерів, зокрема й Німеччини, де ніяк не ухвалять рішення про надання Києву далекобійних ракет Taurus. "Для нас дуже важлива ця зброя. Я скажу вам так: США, а потім Німеччина (…) - порядок дій щодо рішення про ті чи інші види зброї, з мого досвіду, завжди був такий. Якщо Сполучені Штати робили крок уперед, то ми могли потім також говорити і наводити це як приклад іншим", - наголосив український президент, відповідаючи на запитання DW.

У пошуках резервів

Водночас урядовці намагались переконати присутніх: Україна зменшуватиме залежність від західних поставок озброєння за рахунок власного виробництва. Так, міністр міністр стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін, звітуючи про успіхи у нарощуванні виробництва мінометних та артилерійських боєприпасів у 2023 році пообіцяв: у наступному випуск озброєння збільшиться ще у шість разів.

90 відсотків безпілотних літальних апаратів, що використовуються нині на фронті вже вироблені в Україні, вихвалявся міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. У 2024 він сподівається підняти в небо щонайменше мільйон FPV-дронів, які, на його думку, ефективно компенсують брак артилерійських боєприпасів.

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Загалом пошук внутрішніх резервів для подальшого наступу - головне завдання армії на 2024 рік, зазначив Володимир Зеленський, розповідаючи про масштабний аудит, що його проводить нове військове командування. Саме брак резервів, на його думку був причиною невдачі минулорічних контрнаступальних операцій: наприклад, чотири сформовані під цю мету бойові бригади так і не вирушили на фронт через брак техніки.

Водночас, підкресливши не один раз наявність чіткого плану війни на 2024 рік, глава держави уникав будь-яких деталей. "Чим менше людей знає про плани української армії, тим швидше буде перемога і неочікуваний результат для росіян. І скажу вам відверто - наші контрнаступальні дії восени минулого року були на столі у Кремля до того, як вони почались", - пояснював Зеленський.

Мирні перемовини з росіянами і без них

Невизначеність у зовнішній підтримці та щодо ситуації на фронті не завадила керівництву української держави і надалі пропонувати світові власний план мирної угоди з РФ та навіть подальшого міжнародного порядку.

Десяток додаткових систем ПРО Patriot, на думку президента, міг би переломити ситуацію на фронті Фото: Ukrainian Presidentia/Planet Pix/ZUMA/picture alliance

"Ми не хочемо, щоб нам нав’язували будь-які формати перемовин, будь-які формули миру. Дуже важливо, що ініціатива може йти тільки від України... Я дуже не хочу, щоб після виборів у різних країнах світу … з’явилась від недемократичної країни або від дуже демократичних країн своя ініціатива, власна ініціатива, яка б не співпадала з інтересами країни, яка сьогодні у війні", - переконував журналістів Зеленський.

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За пару годин до того голова його адміністрації Андрій Єрмак анонсував "глобальний саміт миру", де очікував побачити лідерів 160 країн світу - крім РФ та її сателітів. "Ціллю першого саміту повинна стати фіксація того, про що ми говорили всі ці місяці на рівні послів, на рівні радників (…) Після першої зустрічі ми беремо певний час, щоб підготувати спільний, на основі "формули", план відповідальних країн світу (…) На другому саміті (…) може бути така ситуація, що ми запросимо разом представників Російської Федерації, де їм буде представлений і даний цей план на той випадок, якщо - хто там на той час буде представляти країну-агресора - захоче дійсно припинити цю війну", - пояснював Єрмак.

До цього часу Зеленський, вочевидь, має намір відкидати будь-які спроби діалогу, що йтимуть від Кремля і навіть пообіцяв журналістам не відповідати на дзвінки російського президента.

"Ми запропонуємо майданчик, на якому він (Путін. - Ред.) може погодитися з тим, що він програв цю війну і що це була велика помилка. Для нього маленька помилка, а для нас трагедія - і для всього демократичного світу це трагедія", - поділився він своїм баченням переговорів.

Легітимність і "Майдан-3"

Упродовж усіх п'яти годин форуму українські урядовці, чиновники, командири та громадські діячі, розповідаючи про розбудову оборони, дипломатії, відновлення інфраструктури чи соціальну політику, не втомлювались наголошувати на вирішальній ролі в усіх ініціативах особисто президента Зеленського. Дифірамби, що час від часу скидались на відверте придворне підлабузництво, втім, мали і логічне пояснення - знівелювати наратив про ймовірну втрату Зеленським повноважень глави української держави у травні цього року, по завершенні конституційної п'ятирічної каденції.

Росія хоче використати завершення п'ятирічної каденції Зеленського, щоб посіяти недовіру серед військових, стверджуть у ГУР Фото: Ukraine Presidency/Bestimage/IMAGO

"Це не думка західних партнерів або когось всередині України, це наратив і програма Російської Федерації. Відповідні документи всіх розвідок Великої сімки. Для всіх, в принципі, зрозуміло, що це програма росіян. Всі проти цього, абсолютно всі", - пояснював він, коли запитання щодо легітимності наважились поставити іноземні журналісти.

Годиною раніше керівник української військової розвідки Кирило Буданов переконував: Кремль розробив черговий план дестабілізації українського суспільства та громадськості країн-партнерів, та роздмухуватиме "Майдан-3". Завершення п'ятирічної каденції президента при цьому має підважити усі його наступні рішення, в тому числі як верховного головнокомандувача, і посіяти сумніви насамперед серед військових.

"Після цього, у короткий період, коли вони розраховують на певну "смуту" в українському суспільстві, (РФ планує. - Ред.) у період першої половини червня завдати військової поразки на сході, користуючись тим, що в армії має бути двояка думка: хто нами керує, і чиї накази ми виконуємо тощо. Ось в цьому вся суть - їх цікавить не стільки зміна політичного керівництва, скільки завдання воєнної поразки", - розповідав Буданов

"Нам буде складно у найближчі місяці... нам буде складно у березні-квітні, ми будемо проходити період різних хвиль: політичних, фінансових. Росія готуватиме наступальні дії на початку літа - ми будемо готуватись до їх бою... Як виглядатиме кінець цього року - залежить від багатьох речей", - не втомлювався перелічувати майбутні виклики Зеленський.

Втім, на пропозицію свого прессекретаря Сергія Нікіфорова завершити розмову з журналістами на більш життєствердній ноті, сказав, що налаштований дуже позитивно: "Зрозуміло, куди ми йдемо, на що ми тиснемо, про що говоримо з партнерами і де бачимо себе в кінці року".

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