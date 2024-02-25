Умєров: Половина західної зброї постачається з запізненням

Міністр оборони Рустем Умєров наголосив, що через несвоєчасне надходження допомоги Україна втрачає особовий склад і території.

50 відсотків виділеної західними партнерами військової допомоги не надходить вчасно, через що Україна втрачає особовий склад і території. Про це під час форуму "Україна. Рік 2024" у неділю, 25 лютого, заявив міністр оборони Рустем Умєров.

"Оскільки ситуація завжди динамічна, завжди змінюється, то виділення (допомоги. - Ред.) не завжди означає забезпечення. 50 відсотків не надходить вчасно (...) І якщо те, що виділяється, не приходить своєчасно, ми втрачаємо особовий склад, втрачаємо території", - цитує українського міністра "Інтерфакс-Україна".

Умєров наголосив, що Україна робить "все можливе й неможливе" для прориву, але без своєчасних поставок робота ускладнюється.

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Камишін: Україна втричі наростила виробництво зброї

Між тим, за даними міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олександра Камишіна, протягом минулого року Україна "втричі наростила виробництво зброї". І на цей рік заплановано "суттєве підвищення виробництва боєприписів". За словами Камишіна, у оборонно-промисловій галузі зараз працюють 100 державних та 400 приватних підприємств.

При цьому на сьогодні в Україні 90 відсотків безпілотних літальних апаратів, що використовуються на полі бою, є виробленими в Україні, заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Як повідомлялось, у Києві 25 лютого проходить форум "Україна. Рік 2024" за темами досягнення українських цілей у війні, розвитку Сил оборони й безпеки України, роботи українського оборонно-промислового комплексу. В рамках форуму передбачене проведення пресконференції президента України Володимира Зеленського.

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