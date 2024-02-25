Німеччина збільшить обсяг гуманітарної допомоги Україні

Німеччина збільшить обсяг гуманітарної допомоги для України на 100 мільйонів євро, заявила Анналена Бербок, відвідуючи Миколаїв. Втім, її візит довелось перервати через російський розвідувальний дрон.

У другий день візиту в Україну, неділю, 25 лютого, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) оголосила про розширення гуманітарної допомоги Києву. Обсяг грошей, що спрямовуються на підтримку цивільного населення, буде збільшено на 100 мільйонів євро, оголосила вона в неділю, 25 лютого, під час відвідування Миколаєва. Зокрема, як пише dpa, ці гроші підуть на підтримку систем водопостачання, лікарень і житла для українців.

Президент Росії Володимир Путін хоче "вимотати цю країну", заявила очільниця МЗС ФРН. "І саме цього ми не допустимо - ані у військовому, ані в економічному, ані в гуманітарному плані", - запевнила Бербок.

"Неприкритий терор російського президента заснований на виснаженні. Він робить ставку на те, що жах цієї війни в якийсь момент призведе до того, що або люди на місцях, або міжнародна спільнота здадуться - і саме цього ми не зробимо", - наголосила німецька міністерка.

Бербок також оглянула колишню будівлю Миколаївської оласної держадміністрації, яка була пошкоджена ракетним ударом 29 березня 2022 року. Тоді загинуло 37 людей, ще більше 30 - зазнали поранень.

Бербок біля зруйнованої будівлі Миколаївської ОДА Фото: Thomas Trutschel/IMAGO/photothek

Кім розповів Бербок про пошкоджену інфраструктуру

Як уточнив очільник Миколаївської ОДА Віталій Кім, разом із міським головою Олександром Сєнкевичем він розповів про Бербок про поточний стан справ у області, кількість пошкоджених об'єктів цивільної інфраструктури та їхнє відновлення.

Бербок оглянула встановлені у Миколаєві системи опріснення води на сонячних панелях. На втілення проєкту німецька компанія Boreal Light GmbH виділила 260 мільйонів гривень.

Візит Бербок у Миколаїв перервали через дрон

Втім, візит Бербок у Миколаїв довелось раптово перервати через помічений у небі російський розвідувальний безпілотник. Міністерку та її команду вивезли з міста на броньованих автомобілях, повідомляє dpa.

У німецькому МЗС повідомили, що дрон пролітав у районі гідротехнічного об'єкта, який відвідувала Бербок, а згодом слідував за колоною автівок міністерки та її команди.

Напередодні Бербок також була змушена спуститися до укриття під час повітряної тривоги у Одесі. Вона перебувала в бомбосховищі готелю разом із членами своєї делегації та іншими гостями, повідомляє агенція.