24 лютого: в Одесу приїхала Бербок

24 лютого: в Одесу приїхала Бербок24 лютого 2024 р.
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У суботу, 24 лютого, в другу річницю повномасштабного російського вторгнення в Україну, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) приїхала в Одесу.
Її супроводжує український колега Дмитро Кулеба. Разом вони вже відвідали Одеський порт, який часто стає об'єктом для російських атак, а також Спасо-Преображенський собор, понівечений ударом РФ.
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Це вже шостий візит Бербок до України з початку повномасштабної війни.
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