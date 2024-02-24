24 лютого: в Одесу приїхала Бербок

Дмитро Кулеба в другі роковини повномасштабної війни Росії проти України привіз в Одесу німецьку колегу Анналену Бербок.

У суботу, 24 лютого, в другу річницю повномасштабного російського вторгнення в Україну, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) приїхала в Одесу.

Її супроводжує український колега Дмитро Кулеба. Разом вони вже відвідали Одеський порт, який часто стає об'єктом для російських атак, а також Спасо-Преображенський собор, понівечений ударом РФ.

Бербок і Кулеба в Спасо-Преображенському соборі в Одесі Фото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

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Це вже шостий візит Бербок до України з початку повномасштабної війни.

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