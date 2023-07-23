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Удар по Одесі: Онуфрій закликав терпіти і не гнівитись

Тетяна Кирилюк | Віолетта Чайковська
1 год. тому

Одеська єпархія УПЦ МП засудила "терористичний акт" РФ із "прямим влучанням ворожої російської ракети" у Спасо-Преображенський собор. Митрополит Онуфрій, співчуваючи, сказав: "Хто цілиться в небо, влучає в самого себе".

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Митрополит УПЦ МП Онуфрій
Митрополит УПЦ МП ОнуфрійФото: Andriy Andriyenko/ZUMA/IMAGO

Одеська єпархія Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) засудила "пряме влучання ворожої російської ракети" в неділю, 23 липня, у Спасо-Преображенський кафедральний собор в Одесі, назвавши атаку "терористичним актом".

Частково це повідомлення опублікували на офіційному сайті УПЦ МП

Онуфрій просить "смирити гнів"

Митрополит УПЦ МП Онуфрій висловив співчуття. У зверненні до Одеської єпархії він написав, що "з глибоким сумом сприйняв звістку про чергову ворожу атаку". "Будь-хто, хто цілиться в небо, влучає врешті-решт у самого себе", - йдеться далі в листі Онуфрія.

Він закликав "до терпіння". "Смирімо свій гнів, не даючи йому перетворитися на сліпу ненависть", - додав Онуфрій.

Україна розкаже Радбезу ООН про атаку на собор УПЦ

Питання нападу на собор Україна порушить на наступному засіданні Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй (ООН), повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Росія систематично знищує православну церкву в Україні. Росія - єдина загроза українському православ'ю", - написав він у Twitter. 

Росія вночі випустила по Одещині 19 ракет п'яти типів, з яких протиповітряній обороні вдалося збити дев'ять. Внаслідок атаки загинула людина, щонайменше 22 дістали поранення. Пошкоджені щонайменше 44 будівлі, в тому числі 25 архітектурних пам'яток.

Читайте також: Ракетний удар РФ по Одесі: Італія пропонує допомогу з відбудовою собору

 

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