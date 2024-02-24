Борис Джонсон: Для мене честь бути в Україні 24 лютого

У суботу, 24 лютого, в другі роковини повномасштабної війни Росії проти України, колишній прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон повідомив, що приїхав у Київ.

"У цю похмуру другу річницю вторгнення (президента РФ Володимира) Путіна для мене велика честь бути тут, в Україні. З їхньою незламною мужністю я не сумніваюся, що українці переможуть і витіснять путінські сили - за умови, що ми надамо їм військову, політичну та економічну допомогу, якої вони потребують", - написав він у соціальній мережі X.

Водночас Джонсон опублікував фото зі свого попереднього візиту в січні 2023 року. Тим не менше, британські ЗМІ пишуть, що він в Україні. Інших підтверджень цієї інформації поки що немає.

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Уряд Британії пообіцяв нову допомогу ЗСУ

Тим часом нинішній прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак записав відеозвернення. "Коли два роки тому Путін почав своє незаконне вторгнення, вільний світ був єдиний у своїй відповіді. Ми разом підтримали Україну. І в цю похмуру річницю ми повинні підтвердити нашу рішучість", - сказав він.

Уряд Британії повідомив на своєму сайті, що виділить цього року 245 мільйонів фунтів на придбання та активізацію ланцюгів для виробництва артилерійських боєприпасів Збройним силам України (ЗСУ).

Також британський уряд підтвердив надання Україні ще 200 протитанкових ракет Brimstone. Таким чином загальна кількість таких ракет, поставлених Україні, перевищила 1300 одиниць.

"На додаток до артилерії та ракет, нову серію контрактів на кілька мільйонів фунтів підписали між відділом закупівель міністерства оборони та компанією Cook Defense Systems, яка базується у Великобританії, на поставку сотень запасних гусениць для танків і бронетехніки", - йдеться в заяві уряду та додається, що це дасть змогу ЗСУ відновлювати техніку, пошкоджену протитанковими засобами і мінами.

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