Зеленський сподівається, що "саміт миру" відбудеться навесні

Президент України Володимир Зеленський сподівається, що перший інавгураційний "саміт миру" відбудеться навесні цього року у Швейцарії. Про це він сказав у неділю, 25 лютого, під час пресконференції і ході форуму "Україна. Рік 2024".

За словами українського президента, на саміті буде розроблений документ, який потім передадуть російській стороні. Зеленський порівняв цей підхід із тим, як була побудована "зернова угода” за посередництва Туреччини та генсека ООН Антоніу Гутерріша.

"Ніхто не може гарантувати, хто там тоді буде з їхнього боку, але в будь-якому випадку цей документ, як і у форматі "зернової ініціативи" буде представлений перемовниками, в тому чи іншому форматі, російській стороні. І ми будемо готові до другого саміту, до відповідних дипломатичних кроків щодо справедливого миру і закінчення війни", - наголосив Зеленський.

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Перед цим керівник Офісу президента України Андрій Єрмак на форумі заявив, що на другий саміт можуть бути запрошені і представники Російської Федерації, де їм буде презентовано цей план - "на той випадок, якщо хтось там, хто на той час представлятиме країну-агресора, захоче справді припинити цю війну і повернутися до справедливого миру", повідомляє агенція "Укрінформ".-

За словами Зеленського, другий "саміт миру" може відбутися не на європейському континенті.



Проведення у Швейцарії "саміту миру" було анонсовано у січні 2024 року після зустрічі президента України Володимира Зеленського та президентки Швейцарії Віоли Амгерд. Майбутній саміт є логічним продовження зустрічей по "формулі миру", ініціативи Зеленського, представленої у листопаді 2022 року на на саміті Великої двадцятки (G20).

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