ЗСУ відійшли з позиції на півдні Авдіївки - Тарнавський

Українські війська відійшли з позиції "Зеніт" для збереження особового складу і покращення оперативної обстановки, заявив командувач ОСУВ "Таврія" Тарнавський.

Сили оборони України відійшли з позиції "Зеніт" на південно-східній околиці міста Авдіївка на Донеччині, повідомив у п'ятницю, 16 лютого, командувач оперативно-стратегічного угрупування військ (ОСУВ) "Таврія" Олександр Тарнавський.

"Після багатьох місяців протистояння, командування ОСУВ прийняло рішення відійти з позиції "Зеніт" на південно-східній околиці Авдіївки. Ми тримали цю позицію стільки, скільки це давало можливість ефективно стримувати та знищувати ворога", - написав він у Telegram.

За словами Тарнавського, рішення відійти було ухвалено задля збереження особового складу та покращення оперативної обстановки. Тактично зайняття цих позицій, продовжив він, не надає ворогу стратегічної переваги та не змінює ситуацію в межах Авдіївської оборонної операції. "Наразі триває перегрупування військ, поповнення припасів та облаштування підрозділів на нових позиціях. Відбувається планове посилення підрозділів", - додав командувач.

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Нагадаємо, станом на 15 лютого Тарнавський повідомляв, що ситуація в Авдіївці "складна, але контрольована". Водночас, як повідомляв пресофіцер Третьої окремої штурмової бригади (ОШБр) Олександр Бородін, співвідношення сил у районі Авдіївки становить один до семи на користь росіян, а сама ситуація в цьому районі - "критична".