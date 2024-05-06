У ГУР назвали шантажем наміри РФ провести ядерні навчання

Українські спецслужби збирають всю необхідну інформацію щодо анонсованих Росією навчань, повідомив представник ГУР МО Андрій Юсов. Втім, він наголосив, що ядерний шантаж - це стала практика режиму Путіна.

Намір Російської Федерації провести військові навчання, які включатимуть відпрацювання застосування тактичної ядерної зброї, є продовженням ядерного шантажу. Про це у понеділок, 6 травня, в ефірі національного телемарафону заявив представник Головного управління розвідки міністерства оборони України (ГУР МО) Андрій Юсов.

"Наразі чогось нового, окрім інформаційного ефекту та заяв, ми не спостерігаємо. Зрозуміло, що вся необхідна інформація збирається, і над цим працюють і українські спецслужби, і весь вільний світ. Ядерний шантаж - це стала практика режиму Путіна. Якоїсь епохальної новини тут немає", - зазначив Юсов.

РФ готується провести ядерні навчання

Міністерство оборони Російської Федерації зранку понеділка заявило про початок підготовки до проведення найближчим часом військових навчань, які включатимуть відпрацювання застосування тактичної ядерної зброї.

У російському відомстві заявили, що навчання проведуть за наказом президента РФ Володимира Путіна, а на меті вони мають підтримку готовності нестратегічних ядерних сил до виконання бойових завдань "у відповідь на провокаційні заяви та загрози окремих західних офіційних осіб щодо Російської Федерації".

Речник Кремля Дмитро Пєсков теж заявив, що навчання є відповіддю на заяви Заходу щодо імовірності передислокації військ в Україну. Як повідомляє Reuters, Пєсков процитував коментарі президента Франції Еммануеля Макрона щодо імовірного направлення західних військових в Україну, а також заяви британських та американських політиків. Також речник Кремля заявив, що спецслужби РФ перевіряють повідомлення про нібито розміщення Іноземного легіону Франції в Україні.

Нагадаємо, що в інтерв'ю виданню The Economist, яке було опубліковане у четвер, 2 травня, президент Франції Макрон знову не виключив відправлення західних військ в Україну, якщо Росія прорве лінію оборони на фронті, а офіційний Київ звернеться з відповідним запитом до партнерів.