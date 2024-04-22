Дуда: Польща готова до розміщення ядерної зброї

За словами Анджея Дуди, зі США вже деякий час обговорюється питання розміщення ядерної зброї на території Польщі - на тлі мілітаризації Росією Кенігсберга і переміщення частини ядерного арсеналу в Білорусь.

Польща готова до розміщення ядерного арсеналу на своїй території у разі відповідного рішення союзників задля посилення безпеки східного флангу НАТО. Про це президент країни Анджей Дуда заявив в інтерв'ю польському виданню Fakt, оприлюдненому в понеділок, 22 квітня.

За його словами, це питання вже деякий час є предметом польсько-американських переговорів.

"Росія все більше мілітаризує район Кенігсберга (російський Калінінград. - Ред.). Нещодавно вона перемістила свою ядерну зброю до Білорусі. Якщо буде таке рішення наших союзників розмістити ядерну зброю в рамках спільного використання і на нашій території для посилення безпеки східного флангу НАТО, ми готові до цього", - сказав Дуда.

Кремль лякає Дуду "відповіддю"

Кремль вже відреагував на слова Дуди попередженням, що "вживатиме необхідних заходів" у разі реалізації цього сценарію.

"Військові, звичайно, проаналізують ситуацію і в будь-якому випадку зроблять всі необхідні кроки у відповідь, щоб забезпечити нашу безпеку", - заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.