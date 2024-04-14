Половина молоді Франції готова воювати в Україні - соціологи

Кожен другий француз віком 18-25 років готовий воювати за Україну, якщо захист Франції вимагатиме цього, свідчить соціологія. Опитування провели до заяви Макрона про можливе розгортання західних військ в Україні.

Кожен другий француз у віці 18-25 років готовий брати участь у війні за Україну, якщо цього потребуватиме Франція, свідчить соціологічне опитування інституту Ipsos.

На запитання "Якби захист Франції вимагав від країни участі у війні в Україні, чи були б ви готові взяти на себе зобов'язання захищати свою країну" 51 відсоток респондентів відповів "так", зокрема 17% з них - "абсолютно так" і 34 "так, можливо". Майже чверть хлопців (24 відсотки) відповіли "абсолютно так", порівняно з 12 відсотками дівчат.

Без називання конкретної країни, 57 відсотків відповіли, що готові піти до армії "в разі війни".

Майже третина опитаних (31 відсоток) підтримує розміщення французьких військ в Україні.

До заяви Макрона

Як зауважує Le Parisien , це соціологічне дослідження, хоч і було оприлюднене 12 квітня, провели ще влітку 2023 року - задовго до заяви президента Франції Еммануеля Макрона, який у лютому допустив відправку наземних військ в Україну.

Макрон досі не відмовляється від свої ініціативи, попри критику.



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