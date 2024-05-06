Макрон привітав підтримку Китаєм "олімпійського перемир'я"

Після переговорів віч-на-віч з головою КНР Сі Цзіньпіном президент Франції також привітав зобов'язання Китаю утримуватися від продажу Росії зброї.

Президент Франції Еммануель Макрон привітав підтримку Китаєм проєкту "олімпійського перемир'я" під час Літніх ігор у Парижі. "Дякую за вашу прихильність до заклику до всіх залучених сторін досягти олімпійського миру", - заявив Макрон у понеділок, 6 травня, після зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном у Парижі.

Він додав, що обидві сторони погодилися, що "олімпійське перемир'я" може стати "можливістю для всіх територій, де тривають війни", щодо досягнення тривалого миру, поважаючи міжнародне право, пише AFP.

Раніше Макрон висловлював сподівання, що за допомогою Китаю на час проведення Олімпійських ігор-2024 у Парижі (з 26 липня до 11 серпня. - Ред.) буде встановлене "олімпійське перемир'я" і у війні Росії проти України, і у конфлікті Ізраїлю та ХАМАСу.

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Макрон привітав зобов'язання Китаю утримуватися від продажу зброї РФ

За словами французького президента, Цзіньпін також запевнив, що Китай залишається відданим принципу "не продавати зброю Москві і суворо контролювати експорт товарів подвійного призначення". Він подякував Сі за "момент координації" перед візитом Путіна до Китаю.

Макрон наголосив, що це дасть змогу визначити, "чи є бажання рухатися до тривалого миру, тобто такого, який єдиний забезпечить мир, безпеку і стабільність в усьому регіоні, і який поважає міжнародне право".

Президент Франції також згадав про Форум миру в Швейцарії та заявив, що вони з Сі домовились "сприяти зусиллям, спрямованим на досягнення миру".