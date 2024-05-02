Зеленський: Саміт у Швейцарії - це шанс на відновлення миру

Саміт у Швейцарії у червні стане першим реальним шансом почати відновлення справедливого миру, заявив президент Зеленський. Він переконаний, що Путін спробує зірвати цю роботу та послабити українські позиції.

Глобальний "саміт миру" у Швейцарії стане першим реальним шансом почати відновлення справедливого миру в Україні. Про це у четвер, 2 травня, заявив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні.

"Це буде перший етап - фактично перший реальний шанс розпочати відновлення справедливого миру. Всі ми маємо розуміти, що лише глобальна сила здатна примусити Росію до миру, і саме тому працюємо, щоб залучити якнайбільше учасників до саміту у Швейцарії та відповідної комунікації", - заявив президент.

За словами Зеленського, всі мають також розуміти й те, що президент РФ Володимир Путін спробує зірвати цю роботу та послабити українські позиції - "і різними маніпуляціями, і силою ударів своїх терористів".

"Всі наші позиції - і на полі бою, і в дипломатії, і в інформаційній сфері - мають бути зараз однаково сильними, щоб нам тиснути і наближати наші результати. Окупанти мають втратити змогу тиснути і здобувати щось для себе. Тож наша сила, наші можливості, наша зброя, єдність із партнерами - усе це має працювати разом. І буде працювати", - зазначив він.

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Глобальний саміт миру у Швейцарії

Перший "саміт миру" на рівні лідерів держав відбудеться у Швейцарії 15-16 червня на курорті Бюргеншток у швейцарських Альпах за межами міста Люцерн. Метою саміту проголошено створення умов, сприятливих для всеосяжного і тривалого миру в Україні, а також "конкретної дорожньої карти для участі Росії в мирному процесі".

Інавгураційному саміту передували чотири зустрічі радників лідерів світу щодо української "формули миру". Представників Росії не запрошували на жодну з них. Офіційні особи РФ також недвозначно заявляли, що не братимуть участі в переговорах у Швейцарії, адже, на їхню думку, та відмовилась від свого нейтралітету.

Швейцарія вже запросила на саміт понад 160 делегацій - з різних країн та організацій.