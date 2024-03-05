Франція перевірить один мільйон людей перед Олімпіадою

Франція перевірить один мільйон людей перед Олімпіадою5 березня 2024 р.
Французькі органи безпеки перевірять до мільйона людей перед Олімпійськими іграми, які пройдуть у Парижі у липні-серпні. Перевірки, зокрема, торкнуться спортсменів і людей, які живуть поблизу ключової інфраструктури, повідомили у міністерстві внутрішніх справ Франції у вівторок, 5 березня.
"Ніхто не зможе отримати акредитацію від оргкомітету, якщо не пройде перевірку", - заявив в інтерв’ю AFP керівник служби перевірки SNEAS у МВС Жюльєн Дюфур.
Зокрема, представники влади перевірятимуть наявність судимості або згадки про людей в національних і міжнародних базах даних розвідки. За результатами вивчення інформації визначатиметься, чи не потрібно запроваджувати обмеження щодо особи.
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13 людей вже не допустили до Олімпіади
У МВС повідомили, що вже перевірили 12 тисяч людей, обраних для участі в естафеті вогню. З них 13 людям відмовили в участі у відповідних заходах, зокрема тим, хто вчиняв злочини, пов’язані з обігом наркотиків, а також підозрюваному в ісламізмі.
Також перевірять всіх 10,5 тисячі спортсменів, відібраних для участі в Олімпійських іграх, 4,4 тисячі паралімпійців, тренерів, медичний персонал, 26 тисяч акредитованих журналістів.
Кожна країна, яка приймає Олімпіаду, проводить власну перевірку безпеки. Під час Ігор 2012 року в Лондоні британські служби безпеки перевірили 500 тисяч людей, у результаті чого 100 - отримали відмову, зауважує Guardian.
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