Президент Південної Кореї закликав МОК уникати таких помилок

Президент МОК Томас Бах у телефонній розмові ще раз вибачився перед президентом Республіки Корея за інцидент з оголошенням збірної країни. Юн Сок Йоль, своєю черго, застеріг МОК від повторення таких помилок.

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль застеріг президента Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томаса Баха (Thomas Bach) від повторення таких помилок, як так, що сталася з представленням південнокорейської збірної - атлетів помилково представили як північнокорейських. Про зміст розмови, яка відбулася телефоном у суботу, 27 липня, повідомляє Reuters з посиланням на офіс Юн Сок Йоля.

Він наголосив, що народ Південної Кореї, яка приймала літні і зимові Олімпійські ігри, був здивований і спантеличений. Водночас президент Республіки Корея передав побажання успішного проведення Олімпійських ігор, які урочисто стартували напередодні.

Бах, своєю чергою, вибачився за інцидент.

МОК раніше у суботу також вибачився перед Південною Кореєю за помилку на церемонії відкриття Олімпійських ігор у Парижі. "Це викликає глибокий жаль, і ми щиро перепрошуємо", - заявив речник МОК Марк Адамс на пресконференції.

МОК також опублікував вибачення корейською мовою у соцмережі X: "Ми глибоко перепрошуємо за помилку, що сталася під час представлення південнокорейської команди під час трансляції церемонії відкриття".

Помилка коментаторів

Нагадаємо, коли південнокорейська делегація пропливала на човні Сеною на церемонії відкриття увечері 26 липня, її помилково представили офіційною назвою Північної Кореї - Корейська народна демократична республіка, а не вірною назвою - Республіка Корея. При чому помилки припустились і англійською, і французькою мовою різні коментатори, які оголошували назви країн. Делегацію Північної Кореї тим часом правильно представили з офіційною назвою країни.

До складу південнокорейської делегації входять 143 спортсмени, які змагатимуться у 21 виді спорту. Північна Корея, яка повертається на Ігри вперше після Ріо-2016, відправила 16 спортсменів.

Відносини між Південною та Північною Кореями дуже напружені. Дві Кореї досі технічно перебувають у стані війни, оскільки конфлікт 1950-53 років закінчився перемир'ям, а не мирним договором. Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин оголосив Південну Корею "головним ворогом" Пхеньяна і заявляє про розширення розробки озброєнь, включаючи тактичну ядерну зброю. У відповідь на це Південна Корея і США посилили співпрацю в оборонній сфері.