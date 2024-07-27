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Перший день Олімпіади: українці виступлять в 11 видах спорту

Дмитро Шварц
27 липня 2024 р.

Загалом 27 липня у Парижі розіграють 14 комплектів медалей.

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Париж, 27 липня 2024 року
У перший день Олімпіади розіграють 14 комплектів нагородФото: Joly Victor/ABACA/picture alliance

У Парижі у суботу, 27 липня, будуть розіграні стартові 14 комплектів нагород літньої Олімпіади 2024 року. У перший день Ігор-2024 відбудуться змагання в 24-х видах спорту, у восьми з яких визначаться перші переможці та призери.

Як повідомляє Національний олімпійський комітет, українські спортсмени виступлять у 11 видах спорту: дзюдо, кульова стрільба, фехтування, стрибки у воду, теніс, академічне веслування, велоспорт, спортивна гімнастика, веслувальний слалом, футбол і настільний теніс. Розклад виступів за київським часом подається у соціальних мережах НОК.

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Загалом у програмі Ігор 32 види спорту, в яких 329 комплектів нагород розіграють 10,5 тисячі спортсменів.

Україну представляють 140 атлетів, які змагаються у 23 видах спорту.

Олімпіада-2024 урочисто відкрилася 26 липня і триватиме до 11 серпня.

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