Олександр Хижняк приніс Україні третє золото на Олімпіаді

Український боксер Олександр Хижняк у середу, 7 серпня, виборов "золото" на Олімпійських іграх в Парижі. У фінальному поєдинку у вазі до 80 кг спортсмен змагався з представником Казахстану Нурбеком Оралбаєм, який є чемпіоном світу у цій вазі. Хижняк переміг роздільним рішенням суддів - 3:2. Для нього це перша золота медаль на Олімпійських іграх. Хижняк є срібним призером Токіо-2020 у ваговій категорії до 75 кг.

У поєдинку за вихід до фіналу Олександр Хижняк здолав дворазового олімпійського чемпіона з Куби Арлена Лопеса.

Україна посідає 17-те місце в медальному заліку

Станом на 7 серпня Україна перебуває на 17-му місці в медальному заліку Олімпіади. Крім Хижняка золото в Парижі завоювала жіноча збірна з фехтування в командному турнірі та легкоатлетка Ярослава Магучіх у стрибках у висоту. На рахунку українських спортсменів три золоті, дві срібні та три бронзові медалі.