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СпортУкраїна

Український боксер гарантував Україні срібло на Олімпіаді

Євгенія Наконечна
4 серпня 2024 р.

Олександр Хижняк змагатиметься за золото у фіналі Олімпійських ігор в Парижі в ваговій категорії до 80 кг. У разі програшу він стане срібним призером Олімпіади-2024.

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Український боксер Олександр Хижняк
Український боксер Олександр ХижнякФото: John Locher/AP/picture alliance

Український боксер Олександр Хижняк гарантував собі щонайменше "срібло" на Олімпійських іграх-2024 у Парижі. У півфіналі турніру з бокусу Хижняк переміг кубинця Арлена Лопеса, дворазового олімпійського чемпіона, - 3:2 за оцінками суддів.

Це забезпечило йому вихід до фінального поєдинку в категорії до 80 кг, який відбудеться 7 серпня. Там український спортсмен зустрінеться з представником Казахстану Нурбеком Оралбаєм.

Хижняк є срібним призером Олімпіади-2020 в Токіо.

Стрілець із малокаліберного пістолета також виступить у фіналі

Український стрілець Павло Коростильов також кваліфікувався до фіналу Олімпійських ігор зі стрільби з малокаліберного пістолета на дистанції 25 метрів. Фінал у цих змаганнях відбудеться  5 серпня.

Коростильов також брав участь у змаганнях з кульової стрільбі з пістолета на 10 метрів, але не подолав кваліфікацію.

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