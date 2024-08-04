Український боксер гарантував Україні срібло на Олімпіаді

Олександр Хижняк змагатиметься за золото у фіналі Олімпійських ігор в Парижі в ваговій категорії до 80 кг. У разі програшу він стане срібним призером Олімпіади-2024.

Український боксер Олександр Хижняк гарантував собі щонайменше "срібло" на Олімпійських іграх-2024 у Парижі. У півфіналі турніру з бокусу Хижняк переміг кубинця Арлена Лопеса, дворазового олімпійського чемпіона, - 3:2 за оцінками суддів.

Це забезпечило йому вихід до фінального поєдинку в категорії до 80 кг, який відбудеться 7 серпня. Там український спортсмен зустрінеться з представником Казахстану Нурбеком Оралбаєм.

Хижняк є срібним призером Олімпіади-2020 в Токіо.

Стрілець із малокаліберного пістолета також виступить у фіналі

Український стрілець Павло Коростильов також кваліфікувався до фіналу Олімпійських ігор зі стрільби з малокаліберного пістолета на дистанції 25 метрів. Фінал у цих змаганнях відбудеться 5 серпня.

Коростильов також брав участь у змаганнях з кульової стрільбі з пістолета на 10 метрів, але не подолав кваліфікацію.