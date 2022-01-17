Як сміття допомагає вижити в часи економічної кризи - "Європа у фокусі" (відео)

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Турецькі збирачі сміття проти економічної кризи. Доставка пошти в російській тайзі. Зима після повені у ФРН.
Дивіться європейський тижневик "Європа у фокусі" щопонеділка на каналі "DW Українською". У цьому випуску - з такими темами:
00:00 Туреччина: збирачі сміття проти економічної кризи
05:32 Росія: як доставляють пошту в тайзі
13:07 Великобританія: чим відрізняються фуа-гра і фу-гра
17:42 Німеччина: як виживають взимку постраждалі від повені
22:36 Австрія: в гори у пошуках скарбів На жаль, це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/45ccQ
Росія: діти сталінських таборів втратили надію на справедливість. Кіпр: місто-привид у зоні відчуження відкрили для туристів. Франція: де ростуть цитрусові зіркових кухарів. Іспанія: пошуки жертв диктатури Франко.
Місто, де вакцинованих більше, ніж жителів. Вражаючі долі біженців з табору в Кале. Шлях до школи на велосипеді і з гаслами. Як столітні дуби мандрують до Китаю.
У Греції досі оговтуються після нищівних пожеж. В Іспанії рятують природу, шкодячи фермерам. Швейцарія починає лижний сезон в умовах пандемії. Як живеться українським шахтарям через 30 років після розпаду СРСР.
Німеччина: як потрапити на різдвяні ярмарки в часи пандемії? Туреччина: як місцеві рибалки забруднюють Чорне море? Грузія: що думають грузини про радянське минуле країни?