Як сміття допомагає вижити в часи економічної кризи - "Європа у фокусі" (відео)

Дивіться європейський тижневик "Європа у фокусі" щопонеділка на каналі "DW Українською". У цьому випуску - з такими темами:

00:00 Туреччина: збирачі сміття проти економічної кризи

05:32 Росія: як доставляють пошту в тайзі

13:07 Великобританія: чим відрізняються фуа-гра і фу-гра

17:42 Німеччина: як виживають взимку постраждалі від повені

22:36 Австрія: в гори у пошуках скарбів На жаль, це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/45ccQ