 Як сміття допомагає вижити в часи економічної кризи - ″Європа у фокусі″ (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 17.01.2022

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Політика й суспільство

Як сміття допомагає вижити в часи економічної кризи - "Європа у фокусі" (відео)

Турецькі збирачі сміття проти економічної кризи. Доставка пошти в російській тайзі. Зима після повені у ФРН.

Збирачі сміття у Туреччині

Збирачі сміття у Туреччині

Дивіться європейський тижневик "Європа у фокусі" щопонеділка на каналі "DW Українською". У цьому випуску - з такими темами:

00:00 Туреччина: збирачі сміття проти економічної кризи

05:32 Росія: як доставляють пошту в тайзі

13:07 Великобританія: чим відрізняються фуа-гра і фу-гра

17:42 Німеччина: як виживають взимку постраждалі від повені

22:36 Австрія: в гори у пошуках скарбів На жаль, це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/45ccQ

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Турецькі збирачі сміття проти економічної кризи. Доставка пошти в російській тайзі. Зима після повені у ФРН.

Як сміття допомагає вижити в часи економічної кризи - "Європа у фокусі" (17.01.2022) 17.01.2022

Турецькі збирачі сміття проти економічної кризи. Як доставляють пошту в російській тайзі. Чим відрізняються фуа-гра і фу-гра у Великобританії. Як виживають постраждалі від повені в ФРН. Які скарби можна знайти в Альпах.

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