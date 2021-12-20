 Чи розпрощалася Україна з радянським минулим - ″Європа у фокусі″ (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 20.12.2021

Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Політика й суспільство

Чи розпрощалася Україна з радянським минулим - "Європа у фокусі" (відео)

У Греції досі оговтуються після нищівних пожеж. В Іспанії рятують природу, шкодячи фермерам. Швейцарія починає лижний сезон в умовах пандемії. Як живеться українським шахтарям через 30 років після розпаду СРСР.

Україна без СРСР очима шахтаря

Україна без СРСР очима шахтаря

Дивіться європейський тижневик "Європа у фокусі" щопонеділка на каналі "DW Українською". У цьому випуску - з такими темами:

00:00 Греція: люди досі оговтуються після нищівних пожеж

05:49 Іспанія: як рятувати природу, не шкодячи фермерам

11:15 Швейцарія: гірськолижний сезон в умовах пандемії коронавірусу

15:45 Україна: як живеться шахтарям через 30 років після розпаду СРСР

21:05 Швеція: хто їздить на культовому пікап-тракторі

DW.COM

Чому стільки антивакцинаторів у Болгарії - "Європа у фокусі" (відео)

Естонія: чи впливає радянське минуле на життя країни. Гренландія: чим загрожує видобуток корисних копалин. Нідерланди: як "вирощують" труни для поховання.  

Як Туреччина забруднює Чорне море - "Європа у фокусі" (відео)

Німеччина: як потрапити на різдвяні ярмарки в часи пандемії? Туреччина: як місцеві рибалки забруднюють Чорне море? Грузія: що думають грузини про радянське минуле країни?  

Не лише через Польщу: інші шляхи мігрантів до ЄС - "Європа у фокусі" (відео)

Також у випуску: Як борються з наркоторгівлею у Франції. Що залишилося Росії від СРСР. Кого бояться іспанські фермери. Чому італійські винороби змушені експериментувати з вином.  

Відмовитися від вугілля Україні дешевше, ніж утримувати шахти? (відео)

Повністю відмовитися від вугілля до 2035 року - таку обіцянку дала Україна для захисту клімату. Та чи може українська енергетика дозволити собі повністю відмовитися від вугілля і у скільки це обійдеться бюджету?  

Також за темою

Чи розпрощалася Україна з радянським минулим - "Європа у фокусі" (20.12.2021) 20.12.2021

У Греції досі оговтуються після нищівних пожеж. В Іспанії рятують природу, шкодячи фермерам. Швейцарія починає лижний сезон в умовах пандемії. Як живеться українським шахтарям через 30 років після розпаду СРСР.

Реклама

Докладно

Symbolbild Zwillinge

Кому і як дістанеться економічний паспорт від Зеленського

Чи покращить інвестфонд національну економіку та життя тих, хто народився за Зеленського, з'ясовувала DW.  

Порт Гамбурга хоче використати Hyperloop, щоб швидше доставляти контейнери вглиб країни

Hyperloop - утопія чи революція у транспорті? (відео)

У Hyperloop можна розвивати швидкість до 1200 км на годину. Але є ще низка невирішених питань безпеки. Що не так?  