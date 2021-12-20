Чи розпрощалася Україна з радянським минулим - "Європа у фокусі" (відео)

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У Греції досі оговтуються після нищівних пожеж. В Іспанії рятують природу, шкодячи фермерам. Швейцарія починає лижний сезон в умовах пандемії. Як живеться українським шахтарям через 30 років після розпаду СРСР.
Дивіться європейський тижневик "Європа у фокусі" щопонеділка на каналі "DW Українською". У цьому випуску - з такими темами:
00:00 Греція: люди досі оговтуються після нищівних пожеж
05:49 Іспанія: як рятувати природу, не шкодячи фермерам
11:15 Швейцарія: гірськолижний сезон в умовах пандемії коронавірусу
15:45 Україна: як живеться шахтарям через 30 років після розпаду СРСР
21:05 Швеція: хто їздить на культовому пікап-тракторі
Естонія: чи впливає радянське минуле на життя країни. Гренландія: чим загрожує видобуток корисних копалин. Нідерланди: як "вирощують" труни для поховання.
Німеччина: як потрапити на різдвяні ярмарки в часи пандемії? Туреччина: як місцеві рибалки забруднюють Чорне море? Грузія: що думають грузини про радянське минуле країни?
Також у випуску: Як борються з наркоторгівлею у Франції. Що залишилося Росії від СРСР. Кого бояться іспанські фермери. Чому італійські винороби змушені експериментувати з вином.