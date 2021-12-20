Чи розпрощалася Україна з радянським минулим - "Європа у фокусі" (відео)

Відмовитися від вугілля Україні дешевше, ніж утримувати шахти? (відео)

Повністю відмовитися від вугілля до 2035 року - таку обіцянку дала Україна для захисту клімату. Та чи може українська енергетика дозволити собі повністю відмовитися від вугілля і у скільки це обійдеться бюджету?