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Ресторан - заклад харчування. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "ресторани".
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Франція: боксерка з Ірану змагається на чужині. Італія: мафія на ринку нерухомості. Німеччина: секс у людей з інвалідністю. Румунія: поліція протидіє крадіям ікри. Великобританія: веганський кухар здобув зірку Мішлен.
Більшість українців виступають за припинення роботи закладів громадського харчування під час карантинних обмежень. Водночас більшість - проти обмеження роботи міського та міжміського транспорту, свідчать дані соціологів.
Романтична вечеря при свічках у ресторані - так було до закриття закладів громадського харчування через коронавірусу. У Нідерландах придумали, як повечеряти в ресторані з дотриманням карантинних приписів - у теплиці на двох!
Доведені до відчаю через карантин ресторатори у деяких містах Німеччини провели креативні протести. Тисячі порожніх стільців з ресторанів, кав'ярень та барів вишикували на центральних площах міст, аби привернути увагу до скрутного становища їхніх власників.
Словаччина: політика та організована злочинність пліч-о-пліч. Франція: зіркові шеф-кухарі проти системи оцінювання ресторанів "Мішлен". Швейцарія: жертви державного свавілля вимагають визнання. Італія: венеційські гондольєри звільняють канали від сміття.
Німеччина та Польща: мисливці проти невидимої небезпеки - африканської чуми свиней. Данія: у Гренландії очікують зиску від зміни клімату. Великобританія: через Brexit британці можуть лишитися без улюблених ласощів. Македонія: швачки за жебрацьку зарплату шиють одяг "Made in Europe". Нідерланди: втеча з музею замість нудних екскурсій.