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Ресторан

Ресторан - заклад харчування. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "ресторани".

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Що додає роботи поліції в дельті Дунаю - Європа у фокусі (відео)

Що додає роботи поліції в дельті Дунаю - "Європа у фокусі" (відео) 24.01.2022

Франція: боксерка з Ірану змагається на чужині. Італія: мафія на ринку нерухомості. Німеччина: секс у людей з інвалідністю. Румунія: поліція протидіє крадіям ікри. Великобританія: веганський кухар здобув зірку Мішлен.

Що додає роботи поліції в дельті Дунаю - "Європа у фокусі" (24.01.2022) 24.01.2022

Франція: боксерка з Ірану змагається на чужині. Італія: мафія на ринку нерухомості. Німеччина: секс у людей з інвалідністю. Румунія: поліція протидіє крадіям ікри. Великобританія: веганський кухар здобув зірку Мішлен.
Верховна Рада заборонила продаж тонких пластикових пакетів

Верховна Рада заборонила продаж тонких пластикових пакетів 01.06.2021

Верховна Рада заборонила розповсюдження тонких пластикових пакетів у магазинах і ресторанах України з січня 2022 року.

Найекологічніший ресторан у Берліні (21.05.2021) 21.05.2021

Цей ресторан у Берліні готує веганські страви і не продукує сміття. Тут підтримують ідею "нуль відходів" (zero waste). Дивіться, як їм це вдається.

Австрія послаблює локдаун на тлі спаду епідемії COVID-19

Австрія послаблює локдаун на тлі спаду епідемії COVID-19 10.05.2021

Покращення статистики захворюваності в Австрії спонукало уряд послабити локдаун. З 19 травня у країні відкриються ресторани, готелі і заклади культури.
Більшість українців підтримують закриття ресторанів та кафе під час локдауну - опитування

Більшість українців підтримують закриття ресторанів та кафе під час локдауну - опитування 09.04.2021

Більшість українців виступають за припинення роботи закладів громадського харчування під час карантинних обмежень. Водночас більшість - проти обмеження роботи міського та міжміського транспорту, свідчать дані соціологів.
Маас виступає за надання більших можливостей вакцинованим

Маас виступає за надання більших можливостей вакцинованим 17.01.2021

Ті, хто вакцинувався від коронавірусу, мають раніше за інших отримати право ходити в ресторан чи кіно, вважає міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас. За його словами, йдеться не про привілеї.
Маю право працювати: у Києві протестують ресторатори

"Маю право працювати": у Києві протестують ресторатори 11.11.2020

Під будівлею уряду України в Києві протестувальники вимагають не запроваджувати карантин вихідного дня.
Альтернатива одноразовому посуду: як пообідати, не зашкодивши екології

Альтернатива одноразовому посуду: як пообідати, не зашкодивши екології 27.05.2020

Їжа "з собою" - популярний спосіб швидко пообідати або перекусити. Зручно й практично, але далеко не екологічно! Їжа в упаковці - це, на жаль, гори одноразового посуду - паперового, пластикового, з пінопласту.
В Нижній Саксонії кілька осіб заразились коронавірусом після відвідин ресторану

В Нижній Саксонії кілька осіб заразились коронавірусом після відвідин ресторану 23.05.2020

За попередніми даними, в ресторані відбулась приватна вечірка на 40 осіб. Після неї у сімох людей виявили коронавірус. Для 50 осіб запроваджено карантин, обставини зараження з'ясовуються.

Теплиця на двох: романтична вечеря на карантині в Амстердамі (07.05.2020) 07.05.2020

Романтична вечеря при свічках у ресторані - так було до закриття закладів громадського харчування через коронавірусу. У Нідерландах придумали, як повечеряти в ресторані з дотриманням карантинних приписів - у теплиці на двох!

Протести рестораторів: порожні стільці на центральних площах Німеччини (29.04.2020) 29.04.2020

Доведені до відчаю через карантин ресторатори у деяких містах Німеччини провели креативні протести. Тисячі порожніх стільців з ресторанів, кав'ярень та барів вишикували на центральних площах міст, аби привернути увагу до скрутного становища їхніх власників.
Готуємо для героїв - зіркові кухарі безкоштовно годують лікарів

"Готуємо для героїв" - зіркові кухарі безкоштовно годують лікарів 07.04.2020

Команда берлінського ресторану Tulus Lotrek тепер безкоштовно годує лікарів і медперсонал лікарень німецької столиці. Продукти - за рахунок спонсорів.

Як працює ресторан без відходів у Берліні (25.03.2020) 25.03.2020

Готувати їжу без відходів? Таке годі уявити, особливо коли йдеться не про домашню їжу, а масштаби ресторану. Однак у Берліні є ресторан безвідходного виробництва. Дивіться самі!

Росія як поліцейська держава: камери спостереження проти опозиції - "Європа у фокусі" (10.02.2020) 10.02.2020

Словаччина: політика та організована злочинність пліч-о-пліч. Франція: зіркові шеф-кухарі проти системи оцінювання ресторанів "Мішлен". Швейцарія: жертви державного свавілля вимагають визнання. Італія: венеційські гондольєри звільняють канали від сміття.

Жебрацькі зарплати швачок під лейблом "Made in Europe" у Північній Македонії - "Європа у фокусі" (03.02.2020) 03.02.2020

Німеччина та Польща: мисливці проти невидимої небезпеки - африканської чуми свиней. Данія: у Гренландії очікують зиску від зміни клімату. Великобританія: через Brexit британці можуть лишитися без улюблених ласощів. Македонія: швачки за жебрацьку зарплату шиють одяг "Made in Europe". Нідерланди: втеча з музею замість нудних екскурсій.
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