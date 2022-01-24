Маас виступає за надання більших можливостей вакцинованим

Ті, хто вакцинувався від коронавірусу, мають раніше за інших отримати право ходити в ресторан чи кіно, вважає міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас. За його словами, йдеться не про привілеї.