Німці стали рідше ходити до ресторанів

Протягом останніх років походи в ресторан, кафе чи бари ставали в Німеччині дедалі дорожчими. Причина - відчутне зростання цін на продукти харчування та енергоносії на тлі війни РФ проти України та наслідки пандемії COVID-19. Черговий і відчутний стрибок цін стався 1 січня 2024 року, коли для громадського харчування знову було встановлено 19-відсотковий ПДВ, знижений на початку пандемії до семи відсотків. Підвищення податку призвело до зростання цін у ресторанах та кафе і позначилося на споживчій поведінці німців - багатьом вечеря в ресторані стала надто дорогою або взагалі не по кишені.

Це підтверджує репрезентативне опитування нюрнберзького аналітичного інституту GfK, проведене на замовлення Баварського центру туризму. Дослідження проводилося у січні, відразу після підвищення цін. На питання "Як часто ви харчуєтеся поза домом?" відповіли 2024 особи віком від 18 до 74 років. З'ясувалося, що більшість опитаних - 52 відсотки - стали рідше ходити до ресторанів. Одна третина населення Німеччини не змінила своїх звичок. Більше половини учасників також підтвердили, що причиною нечастих відвідувань став стрибок цін.

Проте, як показало дослідження, німці не стали частіше готувати на власній кухні. Майже чверть респондентів, як і раніше, їдять поза домом один раз на тиждень і частіше. 28 відсотків роблять це щонайменше раз на місяць. Багато хто користується послугою доставки готової їжі додому. Третина опитаних замовляють їжу додому мінімум раз на місяць, а приблизно стільки ж респондентів - ніколи. Якщо говорити про смакові уподобання, то 64 відсотки відзначили, що найбільше люблять італійську кухню. Інші - страви регіональної кухні, а також азіатської та грецької.

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Дослідження з'ясувало, що є люди, які ніколи чи практично ніколи не їдять поза домом - це 16 відсотків опитаних. Половина з них зізналися, що просто не можуть собі цього дозволити.

Зростання цін позначилося і на рестораторах

Повернення 19-відсоткової ставки ПДВ у сфері громадського харчування планувалося давно. Але неодноразово переносилося через енергетичну кризу та високу інфляцію, особливо на продукти харчування. Зроблені деякими політиками, зокрема урядом Баварії, спроби запобігти підвищенню податку для громадського харчування до докризового рівня і пов'язане з цим подорожчання, так і не мали успіху.

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З огляду на ситуацію представники Німецького об'єднання підприємств готельного бізнесу та громадського харчування (DEHOGA) з жалем кажуть, що різницю в ціні після підвищення податку доводиться повністю перекладати на гостей. Тому тепер шніцель, який торік коштував у середньому 19 євро, подорожчав щонайменше до 22 євро. Салат за 10 євро тепер коштує близько 12 євро, страва з макаронами - від 17 євро. Родинний обід в італійській піцерії сьогодні обійдеться в середньому в 75 євро. За даними статистичного порталу Statista, у 2023 році ресторани регулярно відвідували близько 11 мільйонів жителів Німеччини старше 14 років. Однак сьогодні їх стало значно менше.

Кафе "Київ" замість ресторану "Москва" в центрі Берліна To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video