Виверження вулкана на Ла-Пальмі: між трагедією та туризмом

Ще до приземлення в Санта-Крус-де-Ла-Пальма пасажири з Мадрида намагаються знімати на смартфони з ілюмінатора дим і лаву вулкана. Але пілот змушений їх розчарувати: "Сьогодні вітер дме з іншого боку". Кілька днів тому на Ла-Пальмі випав попільний дощ. Навіть аеропорт довелося частково закрити. Окуляри та головні убори були обов'язковими для туристів та мешканців острова, щоб запобігти попаданню попелу в очі. В інші дні були потрібні навіть протигази.

Але ці фотографії та повідомлення в соціальних мережах є згубними для туристичного бізнесу Ла-Пальми. Зелений вулканічний острів, який за своєю площею є не більшим за Гамбург, відчайдушно намагається врятувати зимовий туристичний сезон, який зазвичай є популярним серед заможних німецьких громадян. Але прибирання та підмітання попелу практично нічого не дає, у готелі Hacienda San Jorge чорний попіл прилипає до ніг гостей біля басейну. Вулиці вкриті чорним товстим шаром від останнього кислотного дощу.

Після попільного дощу на Ла-Пальмі

"Спочатку була пандемія, тепер-от прийшла нова біда", - з болем у голосі нарікає в інтерв'ю DW директор готелю Карім Ґаґґстаттер (Karim Gaggstatter). Він побоюється хвилі банкрутств невеликих готелів та ресторанів, які вже загрузли в боргах. Багатьох жителів острова дратують гаффери.

Видовище - як у новорічну ніч

Велика кількість журналістів на острові його мешканців дивує, а от виверження вулкана - ні. За останні 70 років їх було три: 1949-го року, 1971-го й нинішнє. Про це туристи дізнаються під час екскурсії островом.

Виверження вулкана на острові Ла-Пальма

Перший тур такого "ознайомчого туризму" запропонувала компанія Isla Bonita Tours та Getholiday. Тепер її приклад наслідували й інші туристичні агенції. Бажання потрапити до вулканічної зону Кумбре-В'єха настільки велике, що турфірми навіть допомагають одна одній в організації подорожей.

Вирушити у тур можна вдень або вночі. Вночі видовище, безперечно, вражає, а в автобусах, якими привозять туристів, панує радісна атмосфера - де ще побачиш такі яскраві природні катаклізми! Поруч із найбільш густонаселеним районним центром Лос-Льянос-де-Арідане пари, міцно обіймаючись, дивляться в небо.

Директор готелю Карім Ґаґґстатер

Дехто навіть привіз із собою ігристе вино. Видовище нагадує феєрверк у новорічну ніч, але з невеликими підземними поштовхами та лавою, що нищить усе на своєму шляху.

Жертви та туристи стоять поруч

За кілька тижнів на Ла-Пальмі все змінилося. "Раніше туристи приїжджали на острів як мінімум на тиждень, а тепер вони найчастіше бронюють готелі лише на три дні, щоб побачити виверження вулкана і знову повернутися до безпечнішого місця", - розповідає гід Ромео Вебер (Romeo Weber) в інтерв'ю DW.

Він задоволений, що знову може працювати, не замислюючись над тим, чи можна вважати такий туризм етичним. Його нічні поїздки на маленькому чорному автобусі марки "Мерседес" тривають шість годин. Деякі жителі острова, що втратили або живуть у страху втратити свої будинки й майно, стоять поруч із зіваками. Одні оплакують втрачене, інші переймаються тим, щоб їхні - тепер порожні - домівки, звідки їх евакуювали, не розграбували мародери.

Екскурсовод Ромео Вебер радий туристам

"Новий різновид туризму в довгостроковій перспективі вабитиме на острів дослідників-аматорів з багатьох країн і, звичайно, серйозних учених", - вважає директор готелю Карім Ґаґґстаттер. Тут можна спостерігати та вивчати наслідки зміни клімату. Острів розділений на дві кліматичні зони з півночі на південь гірським хребтом заввишки до 2400 метрів, на якому знаходяться не тільки вулкани, що діють, але й найважливіша астрономічна обсерваторія Європи - на горі Роке-де-лос-Мучачос.

Нова туристична ціль у Європі?

Ясне зоряне небо Ла-Пальми. Вид на киплячу лаву активного вулкана з церкви в містечку Таджуя цього вечора особливо вражає туристів. Там, де з'являються організовані групи туристів, є й поліцейські. Сторонні люди не повинні заходити до захисної зони навколо кратера.

Поліція перекрила доступ до зони виверження вулкана

Присутність поліції має відлякувати й мародерів, адже вісім тисяч будинків залишаються на острові без нагляду господарів. Над вулканом упродовж кількох тижнів кружляли дрони, надаючи іспанським службам безпеки важливу інформацію для подальшої евакуації. Вже зараз близько 2000 приватних будинків та підприємств перетворилися на руїни або зникли з лиця землі. "Це одна з причин, через яку ми ще не рекламуємо тури відкрито", - пояснює Ґаґґстаттер. Але в довгостроковій перспективі 31-річний німець вважає, що Ла-Пальмі доведеться заробляти на вулкані, хоч як би сумно це звучало.

Бізнес під час трагедії

На це сподівається і Джонас Перес, керівник туристичної фірми Isla Bonita Tours. Його телефон не замовкав після того, як деякі ЗМІ повідомили про тури, які пропонує фірма. Багатомовний та харизматичний мешканець острова Джонас Перес відповідає на всі запити та навіть робить індивідуальні пропозиції. Його дружина координує всю роботу з вітальні свекрухи. Будинок Переса розташований біля підніжжя вулкана в Пуерто-Наосі, тому його родину теж евакуювали.

Туристи спостерігають за виверженням вулкана

Він не приховує радощів через успіх у бізнесі, який вдалося розвинути завдяки надзвичайній ситуації. Його клієнти тепер приїздять з усього світу, наприклад, письменник Хав'єр Санс, який мешкає в Галісії - історичному регіоні на північному заході Піренейського півострова. Він привіз із собою високоякісний бінокль. "Я піднімався в гори кілька разів один, але з групою це вражає ще більше", - розповідає Хав'єр Санс. Карім Ґаґґстаттер сам ще не брав участі в спеціально організованій екскурсії, але вночі пішов до вулкана один і був дуже вражений видовищем. "Ніхто не знає, як довго він залишатиметься активним, тому ми маємо змиритися й подумати, як ми можемо далі з ним жити", - каже директор готелю.

Рай на пороховій діжці, або Виверження вулкана на Ла-Пальма Вулкан прокинувся Вулканічний гірський ланцюг Кумбре-В'єха на острові Ла-Пальма простягнувся на близько 14 кілометрів і сягає заввишки майже 2000 метрів над рівнем моря. 19 вересня вулкан знову став активним - уперше за 50 років. Потужні вибухи сколихнули південь острова. Востаннє цей вулкан вивергався у 1949 та 1971 роках.

Рай на пороховій діжці, або Виверження вулкана на Ла-Пальма Рятуючись від лави Потужні потоки лави почали сунути в напрямку узбережжя зі швідкістю близько 700 метрів на годину, руйнуючи також будівлі на своєму шляху. Чимало будинків зазнали сильних пошкоджень, повідомило державне телебачення RTVE. За даними поліції, довелося евакуювати близько 5000 людей.

Рай на пороховій діжці, або Виверження вулкана на Ла-Пальма Уряд обіцяє швидку допомогу у відбудові Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес пообіцяв жителям острова Ла-Пальма швидку допомогу: "Жителі острова можуть бути спокійними, оскільки держава має достатньо фінансових засобів та персоналу". Санчес скасував свою поїздку до США, відправившись натомість до регіону стихійного лиха.

Рай на пороховій діжці, або Виверження вулкана на Ла-Пальма Науковці контролюють вулкан з повітря Ще до початку виверження вулкана в масиві Кумбре-В'єха в регіоні зареєстрували чисельні землетруси. Упродовж останнього тижня науковці нарахували тисячі струсів потужністю до 4,0 бала. Земля в районі вулкана піднялася приблизно на десять сантиметрів. В регіоні оголосили найвищий рівень тривоги.

Рай на пороховій діжці, або Виверження вулкана на Ла-Пальма Тимчасові перешкоди в повітряному сполученні Попри сильний дим та попіл аеропорт на острові Ла-Пальма й надалі залишається відкритим. Місцева авіакомпанія Binter хоча й скасувала низку рейсів, але повідомила про відновлення повноцінної роботи найближчим часом.

Рай на пороховій діжці, або Виверження вулкана на Ла-Пальма Рідкісний природний спектакль Востаннє вулканічний масив Кумбре-В'єха демонстрував активність 1971 року. На фото науковці спостерігають за виверженням вулкана Тенегія. Це було не єдине виверження в масиві Кумбре-В'єха в 20-му столітті: 1949 року проявили активність і вивергали лаву відразу три вулканічні кратери. Востаннє - 2011 року - в регіоні відбулось виверження підводного вулкана поблизу острова Ієрро. Автор: Філіпп Белль

