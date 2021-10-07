Нові землетруси на Ла-Пальмі: на острів стікає розпечена лава

21 підземний поштовх максимальною магнітудою в 3,8 сколихнув острів Ла-Пальма в Іспанії в неділю, 10 жовтня. Після нової серії землетрусів острів накривають потоки розжареної лави з вулкана Кумбре В'єха, на якому 19 вересня почалося виверження.

Обсяги магми, температура якої сягає 1240 градусів за Цельсієм, мали розмір триповерхового будинку, повідомляє Reuters з посилання на іспанських науковців.

Експерти очікують нового виверження Кумбре В'єха

Як повідомлялось, 19 вересня на острові Ла-Пальма, що належить до групи Канарських островів, вперше за 50 років почалося виверження Кумбре-В'єха. Тривалий час вулкан вважався сплячим.

За тиждень до виверження на острові, де проживають близько 85 тисяч людей, фіксували підвищення сейсмічної активності: сталося понад тисячу землетрусів магнітудою до 3,4.

Через десять днів після початку виверження лава на Ла-Пальмі досягла океану. На шестикілометровому шляху туди гарячі маси поширилися на понад 470 гектарів землі, знищивши майже тисячу будівель та подекуди цілі вулиці. 6 тисяч людей довелося евакуювати в безпечні місця, зокрема, і через загрозу токсичних газів.

Експерти очікують подальших вивержень Кумбре В'єха в найближчий час. В горі утворилися нові щілини, з яких витікає лава і прямує до океану. Водночас на острові тривають землетруси, що також свідчить про продовження вулканічної активності.

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