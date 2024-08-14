У Німеччині готуються до виверження вулкана

"Верліцький Везувій" XVIII століття - найбільший штучний вулкан у Європі. Останні п'ять років він мовчав, але незабаром знову заговорить після модернізації.

Наприкінці цього тижня після п'ятирічної перерви у Німеччині знову можна буде побачити виверження вулкана - штучного "Верліцького Везувію" ("Vesuv von Wörlitz"). Як повідомляє інформаційна агенція dpa, вистави відбудуться у п'ятницю та суботу - 16 та 17 серпня.

Тривалу перерву спричинила необхідність розробити нову технічну концепцію задля забезпечення збереження цієї унікальної історичної пам'ятки, створеної на острові в парку неподалік міста Дессау в землі Саксонія-Ангальт наприкінці XVIII століття. Внаслідок використання традиційної піротехніки в конструкції від струсів почали з'являтися тріщини, тож для досягнення необхідних світлових та інших ефектів тут тепер застосовуватимуть сучасне світлове, звукове та інше обладнання.

Штучний вулкан для німецького князя

Перша піротехнічна вистава відбулася у Верліцькому парку 10 серпня 1794 року з нагоди дня народження Фрідріха Франца фон Ангальт-Дессау (Friedrich Franz von Anhalt-Dessau, 1740-1817), під час правління якого у цих місцях з'явився ансамбль з палаців, замків, садів та парків. Паркове королівство Дессау-Верліц має статус пам'ятника Світової спадщини ЮНЕСКО.

"Верліцький Везувій" на острові Штайн, близько 1890 року Фото: akg-images/picture alliance

Фрідріх Франц фон Ангальт-Дессау захотів створити свій власний "Везувій" після відвідин італійського Неаполя. Люди давно намагалися зрозуміти, як і чому відбуваються виверження вулканів. На початку XVIII століття в Європі набула широкого поширення теорія одного французького вченого, згідно з якою причиною цього природного феномену нібито є хімічна реакція - вибухи внаслідок змішування речовин у надрах землі.

Уже незабаром для наочної демонстрації цієї теорії вигадали штучні вулкани - макети, що вивергали цілком реальні вогонь, іскри, дим і попіл. Такі рукотворні "Везувії" показували на ярмарках, виставляли у парках і навіть випускали у вигляді дитячих іграшок для проведення домашніх вивержень - просто в кімнатах, якщо вірити торговому каталогу 1803 року з Нюрнберга.

"Верліцький Везувій"

Найбільший штучний вулкан Європи був зведений у княжому парку німецького Верліца. Він зберігся до наших днів. Тривалий час цей 17-метровий "Везувій" мовчав, але був, так би мовити, заново введений в експлуатацію після двохсотрічної перерви та капітального ремонту за 7,5 мільйона євро 2005 року.

Кілька вистав у Верліці відбуватимуться щороку у серпні Фото: Heiko Rebsch/dpa/picture alliance

Подивитися на щорічні виверження до парку приходили тисячі глядачів, однак п'ять років тому від них вирішили тимчасово відмовитися для розробки нової концепції. Хоча багато акустичних і світлових ефектів відтепер досягатимуться різними сучасними засобами, безпосередньо в жерлі вулкана горітиме справжній вогонь - здійматиметься свого роду велике багаття з деревини хвойних порід. Під час вистави в озеро також стікатиме лава, утім технічні деталі цієї частини шоу вирішили заздалегідь не розголошувати - залишають сюрпризом для прем'єрної публіки.

Як зазначає dpa, відтепер виверження відбуватимуться щорічно - кілька разів у серпні. Деякі відвідувачі, які встигли забронювати квитки, зможуть дивитися виставу з гондол посеред озера, на яких у парку зазвичай проводять екскурсії по тутешніх каналах.