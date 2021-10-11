 Як шотландці позбуваються залежності від газу та нафти - ″Європа у фокусі″ (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 11.10.2021

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Політика й суспільство

Як шотландці позбуваються залежності від газу та нафти - "Європа у фокусі" (відео)

Що очікує біженців з Афганістану в ЄС після втечі від талібів. Підводні турбіни як альтернатива "брудним" джерелам енергії. Італійські фермери сперечаються через субсидії Євросоюзу. Французький сир зроблений у Польщі.

У Шотландії розбудовують енергію з природних джерел

Дивіться європейський тижневик щопонеділка на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:

00:00 Франція: що очікує біженців з Афганістану після втечі від талібів

05:30 Великобританія: підводні турбіни як альтернатива "брудним" джерелам енергії

11:25 Кіпр: хто рятує черепах від забруднення довкілля

17:10 Італія: чому фермери сперечаються через розподіл субсидій ЄС

22:35 Польща: як закоханий парижанин робить сир у польській провінції. На жаль, це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/41VqP

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Докладно

У Шотландії розбудовують енергію з природних джерел

Альтернатива газу й нафті з Шотландії (відео)

Що очікує афганських біженців у ЄС. Підводні турбіни як альтернатива газу й нафті. Французький сир зроблений у Польщі.  

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