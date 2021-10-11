Як шотландці позбуваються залежності від газу та нафти - "Європа у фокусі" (відео)

Що очікує біженців з Афганістану в ЄС після втечі від талібів. Підводні турбіни як альтернатива "брудним" джерелам енергії. Італійські фермери сперечаються через субсидії Євросоюзу. Французький сир зроблений у Польщі.
Дивіться європейський тижневик щопонеділка на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:
00:00 Франція: що очікує біженців з Афганістану після втечі від талібів
05:30 Великобританія: підводні турбіни як альтернатива "брудним" джерелам енергії
11:25 Кіпр: хто рятує черепах від забруднення довкілля
17:10 Італія: чому фермери сперечаються через розподіл субсидій ЄС
22:35 Польща: як закоханий парижанин робить сир у польській провінції. На жаль, це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/41VqP
Німеччина: чому німці бояться обмеження швидкості на дорогах. Австрія: танення льодовиків загрожує зсувами й повенями. Греція: вино з морського дна за старовинним рецептом. Чехія: навіщо дітям з інвалідністю стартап.
Дискримінація меншин в Угорщині. Гендерна нерівність у німецькій політиці. Як отримують найдорожчу в світі ефірну олію. Успіх афганської біженки у світі мод. Що спільного в англійського гумору і захисту довкілля.