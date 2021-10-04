У Німеччині вже не розігнатися? - "Європа у фокусі" (відео)

Німеччина: чому німці бояться обмеження швидкості на дорогах. Австрія: танення льодовиків загрожує зсувами й повенями. Греція: вино з морського дна за старовинним рецептом. Чехія: навіщо дітям з інвалідністю стартап.
Дивіться європейський тижневик щопонеділка на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:
00:00 Німеччина: чому німці бояться обмеження швидкості на дорогах
5:40 Австрія: танення льодовиків загрожує зсувами й повенями
11:05 Греція: вино з морського дна за старовинним рецептом
15:40 Чехія: навіщо дітям з інвалідністю стартап
20:46 Італія: як собаки рятують життя на воді
Дискримінація меншин в Угорщині. Гендерна нерівність у німецькій політиці. Як отримують найдорожчу в світі ефірну олію. Успіх афганської біженки у світі мод. Що спільного в англійського гумору і захисту довкілля.
Хвиля біженців з Афганістану в Німеччині. "Ігри" Лукашенка на кордоні Євросоюзу. Єдиний італійський пляж, де дозволено купатися з собаками. Дивіться в актуальному випуску європейського тижневика DW "Європа у фокусі".