 У Німеччині вже не розігнатися? - ″Європа у фокусі″ (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 04.10.2021

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Політика й суспільство

У Німеччині вже не розігнатися? - "Європа у фокусі" (відео)

Німеччина: чому німці бояться обмеження швидкості на дорогах. Австрія: танення льодовиків загрожує зсувами й повенями. Греція: вино з морського дна за старовинним рецептом. Чехія: навіщо дітям з інвалідністю стартап.

Контроль швидкості на дорозі

У Німеччині точиться дискусія про необхідність обмеження швидкості на автобанах та у середмісті

Дивіться європейський тижневик щопонеділка на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:

00:00 Німеччина: чому німці бояться обмеження швидкості на дорогах

5:40 Австрія: танення льодовиків загрожує зсувами й повенями

11:05 Греція: вино з морського дна за старовинним рецептом

15:40 Чехія: навіщо дітям з інвалідністю стартап

20:46 Італія: як собаки рятують життя на воді

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Дискримінація ЛГБТК під приводом захисту дітей - "Європа у фокусі" (відео)

Дискримінація меншин в Угорщині. Гендерна нерівність у німецькій політиці. Як отримують найдорожчу в світі ефірну олію. Успіх афганської біженки у світі мод. Що спільного в англійського гумору і захисту довкілля.  

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