Комуністичне село у Франції - "Європа у фокусі" (відео)

0:07 Німеччина: хвиля біженців з Афганістану

5:25 Литва/Білорусь: "ігри" Лукашенка на кордоні Євросоюзу (на жаль, сюжет недоступний в YT, дивіться його на сайті DW за цим посиланням https://p.dw.com/p/3zyjP )

6:06 Франція: село, де переміг комунізм

10:40 Росія: чи винні кліматичні зміни у катастрофі озера в Башкортостані

16:00 Італія: єдиний пляж, де дозволено купатися з собаками