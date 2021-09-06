Комуністичне село у Франції - "Європа у фокусі" (відео)

Хвиля біженців з Афганістану в Німеччині. "Ігри" Лукашенка на кордоні Євросоюзу. Єдиний італійський пляж, де дозволено купатися з собаками. Дивіться в актуальному випуску європейського тижневика DW "Європа у фокусі".
0:07 Німеччина: хвиля біженців з Афганістану
5:25 Литва/Білорусь: "ігри" Лукашенка на кордоні Євросоюзу (на жаль, сюжет недоступний в YT, дивіться його на сайті DW за цим посиланням https://p.dw.com/p/3zyjP )
6:06 Франція: село, де переміг комунізм
10:40 Росія: чи винні кліматичні зміни у катастрофі озера в Башкортостані
16:00 Італія: єдиний пляж, де дозволено купатися з собаками
Біженці з Афганістану в Туреччині. У Парижі біженці живуть на вулиці. Як зміняться відносини Росії з ФРН після ери Меркель. У Великобританії відновлюють занедбані курорти.
Польща: як уряд хоче поставити на коліна критичний телеканал. Росія: чи бореться ще хтось з корупцією без Навального. Іспанія: аномальна спека і до чого тут німці.
Чому журналісти в Ісландії під прицілом через викриття корупції. Як німці втікали з НДР до ФРН через тунелі. Які проблеми виникли в Боснії і Герцеговині через... диких коней. Будинок з картону в Нідерландах.