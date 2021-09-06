 Комуністичне село у Франції - ″Європа у фокусі″ (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 06.09.2021

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Політика й суспільство

Комуністичне село у Франції - "Європа у фокусі" (відео)

Хвиля біженців з Афганістану в Німеччині. "Ігри" Лукашенка на кордоні Євросоюзу. Єдиний італійський пляж, де дозволено купатися з собаками. Дивіться в актуальному випуску європейського тижневика DW "Європа у фокусі".

Fokus Europa Frankreich Kommunistendorf

Село Мартіне на півдні Франції вже 100 років голосує за комуністів

0:07 Німеччина: хвиля біженців з Афганістану
5:25 Литва/Білорусь: "ігри" Лукашенка на кордоні Євросоюзу (на жаль, сюжет недоступний в YT, дивіться його на сайті DW за цим посиланням https://p.dw.com/p/3zyjP )
6:06 Франція: село, де переміг комунізм
10:40 Росія: чи винні кліматичні зміни у катастрофі озера в Башкортостані
16:00 Італія: єдиний пляж, де дозволено купатися з собаками

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