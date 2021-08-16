Як запобігти лісовим пожежам у Греції? - "Європа у фокусі" (відео)

Дивіться європейський тижневик на каналі "DW Українською" з такими темами:



00:00 Греція: як запобігти масштабним лісовим пожежам

05:41 Ісландія: журналісти під прицілом через викриття корупції

11:35 Німеччина: втеча з НДР до ФРН через тунелі

17:01 Боснія і Герцеговина: чому дикі коні стали проблемою

22:33 Нідерланди: будинки з картону. На жаль, це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/3z2DY



