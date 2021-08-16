 Як запобігти лісовим пожежам у Греції? - ″Європа у фокусі″ (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 16.08.2021

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Політика й суспільство

Як запобігти лісовим пожежам у Греції? - "Європа у фокусі" (відео)

Чому журналісти в Ісландії під прицілом через викриття корупції. Як німці втікали з НДР до ФРН через тунелі. Які проблеми виникли в Боснії і Герцеговині через... диких коней. Будинок з картону в Нідерландах.

Лісові пожежі у Греції

Дивіться європейський тижневик на каналі "DW Українською" з такими темами:

00:00 Греція: як запобігти масштабним лісовим пожежам
05:41 Ісландія: журналісти під прицілом через викриття корупції
11:35 Німеччина: втеча з НДР до ФРН через тунелі
17:01 Боснія і Герцеговина: чому дикі коні стали проблемою
22:33 Нідерланди: будинки з картону. На жаль, це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/3z2DY

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