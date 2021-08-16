Як запобігти лісовим пожежам у Греції? - "Європа у фокусі" (відео)

Чому журналісти в Ісландії під прицілом через викриття корупції. Як німці втікали з НДР до ФРН через тунелі. Які проблеми виникли в Боснії і Герцеговині через... диких коней. Будинок з картону в Нідерландах.
Дивіться європейський тижневик на каналі "DW Українською" з такими темами:
00:00 Греція: як запобігти масштабним лісовим пожежам
05:41 Ісландія: журналісти під прицілом через викриття корупції
11:35 Німеччина: втеча з НДР до ФРН через тунелі
17:01 Боснія і Герцеговина: чому дикі коні стали проблемою
22:33 Нідерланди: будинки з картону. На жаль, це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/3z2DY
Іспанія: на що сподіваються нелегальні мігранти. Нідерланди: як навчитися запобігати повеням. Великобританія: що робити, коли не їв кілька днів. Португалія: про що сперечаються ловці восьминогів.
Як сирійські біженці допомагали жертвам повені у Німеччині. Збір молюсків - нелегальний бізнес у Португалії. Найбільший канал контрабанди каннабісу до Європи. Як в Альпах готують майбутніх капітанів танкерів.