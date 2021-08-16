Берлінський мур розділяв місто на дві частини - Західний та Східний Берлін - із 13 серпня 1961-го по 9 листопада 1989-го року. Він став одним із найвідоміших символів "холодної війни".

Керівництво соціалістичного табору ухвалило рішення про зведення Берлінського муру на тлі загострення конфлікту між двома військово-політичними блоками - НАТО та країнами Варшавського договору. До зведення муру кордон між західною та східною частинами Берліна був відкритим, надаючи громадянам НДР шанс на безперешкодний виїзд з країни. Між 1949 та 1961 роками цією можливістю скористалися більше двох з половиною мільйонів осіб. Загальна довжина муру склала 155 кілометрів, з них 45 кілометрів пролягало в межах міста, розділяючи іноді одну вулицю на дві частини. 155 кілометрів колючого дроту, бетонна стіна 3,6 метра заввишки, 302 спостережні вежі зупинили масову еміграцію до ФРН. Загалом до 1989 року втеча на Захід, котра вимагала нині ретельної підготовки та була пов'язана з ризиком для життя, вдалася більш, ніж п'ятьом тисячам осіб. Після відкриття кордону між Західним та Східним Берліном 9 листопада 1989 року мур буквально почали розбирати на шматки. Його уламки стали улюбленими сувенірами для туристів. Сьогодні залишки муру є туристичними атракціями. Бетонні блоки, які колись розділяли дві держави, вважаються історичними пам'ятками та перебувають під охороною держави.