 Як Нідерланди рятуються від повеней - ″Європа у фокусі″ (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 10.08.2021

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Політика й суспільство

Як Нідерланди рятуються від повеней - "Європа у фокусі" (відео)

Іспанія: на що сподіваються нелегальні мігранти. Нідерланди: як навчитися запобігати повеням. Великобританія: що робити, коли не їв кілька днів. Португалія: про що сперечаються ловці восьминогів.

Повінь у Нідерландах

Повінь у Нідерландах

Дивіться європейський тижневик на каналі "DW Українською".

00:00 Іспанія: на що сподіваються нелегальні мігранти в Сеуті

06:15 Нідерланди: як навчитися в нідерландців запобігати повеням

11:15 Великобританія: що робити, коли не їв кілька днів

15:18 Росія: хто хоче запровадити обов'язкове щеплення. На жаль, це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/3yjk8

16:00 Португалія: про що сперечаються ловці восьминогів

 

 

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