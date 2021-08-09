Як Нідерланди рятуються від повеней - "Європа у фокусі" (відео)

Іспанія: на що сподіваються нелегальні мігранти. Нідерланди: як навчитися запобігати повеням. Великобританія: що робити, коли не їв кілька днів. Португалія: про що сперечаються ловці восьминогів.
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00:00 Іспанія: на що сподіваються нелегальні мігранти в Сеуті
06:15 Нідерланди: як навчитися в нідерландців запобігати повеням
11:15 Великобританія: що робити, коли не їв кілька днів
15:18 Росія: хто хоче запровадити обов'язкове щеплення. На жаль, це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/3yjk8
16:00 Португалія: про що сперечаються ловці восьминогів
Як сирійські біженці допомагали жертвам повені у Німеччині. Збір молюсків - нелегальний бізнес у Португалії. Найбільший канал контрабанди каннабісу до Європи. Як в Альпах готують майбутніх капітанів танкерів.
Студенти в Будапешті демонструють проти... університету, а саме проти філії Фуданьського університету з Китаю. Також у випуску - сюжети про повені у Німеччині, про Сицилію, а також про Калінінград.