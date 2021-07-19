Крик з Польщі заради свободи політв'язнів Лукашенка (відео)

Сербія: китайські інвестори - порятунок чи кабала? Туреччина: рибальство заради виживання. Іспанія: небезпечне сусідство з… ведмедями. Швеція: у відпустку через поріг.
Дивіться європейський тижневик щопонеділка на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:
00:06 Польща: крик про порятунок політичних в'язнів Лукашенка
06:40 Сербія: китайські інвестори - порятунок чи кабала?
12:24 Туреччина: рибальство заради виживання
16:08 Іспанія: небезпечне сусідство з… ведмедями
21:05 Швеція: у відпустку через поріг. На жаль, це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/3ur34
Італія: нігерійська мафія змушує співвітчизниць до проституції. Росія: студенти-журналісти під домашнім арештом через критику Кремля. Іспанія: знаменитий Шлях святого Якова знову приваблює прочан.
Небезпечний слиз у Мармуровому морі в Туреччині. Брак далекобійників через Brexit у Великобританії. Данія відсилає біженців із Сирії додому. Парижани борються за Латинський квартал.
Туреччина: беззахисні жінки проти чоловічого насильства. Боснія: рятівники у горах - поза законом. Росія: 30 років без питної води. Італія: сонце, пляж, лімончелло. Нідерланди: дверний дзвінок для… риб.
Чемпіонат Європи з футболу і вболівальники в часи пандемії. Викрадення Романа Протасевича режимом Лукашенка. Ясновидці і гадання на кавовій гущі в онлайні. Підзабута професія - регулювальник дорожнього руху.