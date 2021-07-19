 Крик з Польщі заради свободи політв′язнів Лукашенка (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 19.07.2021

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Політика й суспільство

Крик з Польщі заради свободи політв'язнів Лукашенка (відео)

Сербія: китайські інвестори - порятунок чи кабала? Туреччина: рибальство заради виживання. Іспанія: небезпечне сусідство з… ведмедями. Швеція: у відпустку через поріг.

Акція Крик у Польщі на підтримку ув'язнених білорусів

Акція "Крик" у Польщі на підтримку ув'язнених білорусів

Дивіться європейський тижневик щопонеділка на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:

00:06 Польща: крик про порятунок політичних в'язнів Лукашенка

06:40 Сербія: китайські інвестори - порятунок чи кабала?

12:24 Туреччина: рибальство заради виживання

16:08 Іспанія: небезпечне сусідство з… ведмедями

21:05 Швеція: у відпустку через поріг. На жаль, це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/3ur34

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