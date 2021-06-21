 Нью-Йорк на Донбасі: українське містечко з німецькою історією - ″Європа у фокусі″ (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 21.06.2021

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Політика й суспільство

Нью-Йорк на Донбасі: українське містечко з німецькою історією - "Європа у фокусі" (відео)

Небезпечний слиз у Мармуровому морі в Туреччині. Брак далекобійників через Brexit у Великобританії. Данія відсилає біженців із Сирії додому. Парижани борються за Латинський квартал.

Нью-Йорк на Донбасі

Нью-Йорк на Донбасі

Дивіться європейський тижневик щопонеділка на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:

00:00 Туреччина: небезпечний слиз у морі

05:19 Україна: Нью-Йорк на Донбасі

11:01 Великобританія: брак далекобійників через Brexit

16:25 Данія: біженці із Сирії небажані?

21:12 Франція: парижани борються за Латинський квартал

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Стамбульська конвенція: турецькі жінки вимагають захисту - "Європа у фокусі" (відео)

Туреччина: беззахисні жінки проти чоловічого насильства. Боснія: рятівники у горах - поза законом. Росія: 30 років без питної води. Італія: сонце, пляж, лімончелло. Нідерланди: дверний дзвінок для… риб.  

Гадання на кавовій гущі... онлайн - "Європа у фокусі" (відео)

Чемпіонат Європи з футболу і вболівальники в часи пандемії. Викрадення Романа Протасевича режимом Лукашенка. Ясновидці і гадання на кавовій гущі в онлайні. Підзабута професія - регулювальник дорожнього руху.  

Як повернути нюх і смак після "ковіду" - "Європа у фокусі" (відео)

Туреччина: школярі під домашнім арештом - через туристів? Росія: з поліцейських - в опозиціонери. Великобританія: студентки проти насилля в закладах освіти. Франція: ентузіасти рятують харчі від смітників.  

Чому горять лікарні з "ковідними" пацієнтами в Румунії - "Європа у фокусі" (відео)

Чому в Румунії відбуваються пожежі в лікарнях з коронавірусом. Як у Німеччині полюють на невловимого вовка-одинака. Які проблеми в сирійських біженців у Туреччині. Для чого в Швейцарії науковці закопують труси в землю.  

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Небезпечний слиз у Мармуровому морі в Туреччині. Український Нью-Йорк на Донбасі. Брак далекобійників через Brexit у Великобританії. Данія відсилає біженців із Сирії додому. Парижани борються за Латинський квартал.

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Докладно

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