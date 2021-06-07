 Гадання на кавовій гущі... онлайн - ″Європа у фокусі″ (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 07.06.2021

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Політика й суспільство

Гадання на кавовій гущі... онлайн - "Європа у фокусі" (відео)

Чемпіонат Європи з футболу і вболівальники в часи пандемії. Викрадення Романа Протасевича режимом Лукашенка. Ясновидці і гадання на кавовій гущі в онлайні. Підзабута професія - регулювальник дорожнього руху.

Пандемія вплинула і на традиційне гадання на кавовій гущі

Пандемія вплинула і на традиційне гадання на кавовій гущі

 

Дивіться європейський тижневик щопонеділка на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:

00:00 Білорусь: викрадення Романа Протасевича режимом Лукашенка. На жаль, це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/3uWor

01:10 Франція: чемпіонат Європи з футболу і вболівальники в часи пандемії. На жаль, це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/3uWor

01:48 Сербія: дистанційна робота з морського узбережжя

07:24 Туреччина: ясновидці і гадання на кавовій гущі в онлайні

12:30 Італія: підзабута професія - регулювальник дорожнього руху

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Як повернути нюх і смак після "ковіду" - "Європа у фокусі" (відео)

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Дивіться тижневик "Європа у фокусі" з такими темами: Франція: чемпіонат Європи з футболу і вболівальники в часи пандемії Білорусь: викрадення Романа Протасевича режимом Лукашенка Сербія: дистанційна робота з морського узбережжя Туреччина: ясновидці і гадання на кавовій гущі в онлайні Італія: підзабута професія - регулювальник дорожнього руху

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