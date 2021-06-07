Гадання на кавовій гущі... онлайн - "Європа у фокусі" (відео)

Дивіться європейський тижневик щопонеділка на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:

00:00 Білорусь: викрадення Романа Протасевича режимом Лукашенка. На жаль, це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/3uWor

01:10 Франція: чемпіонат Європи з футболу і вболівальники в часи пандемії. На жаль, це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/3uWor

01:48 Сербія: дистанційна робота з морського узбережжя

07:24 Туреччина: ясновидці і гадання на кавовій гущі в онлайні

12:30 Італія: підзабута професія - регулювальник дорожнього руху