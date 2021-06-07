Гадання на кавовій гущі... онлайн - "Європа у фокусі" (відео)

Чемпіонат Європи з футболу і вболівальники в часи пандемії. Викрадення Романа Протасевича режимом Лукашенка. Ясновидці і гадання на кавовій гущі в онлайні. Підзабута професія - регулювальник дорожнього руху.
Дивіться європейський тижневик щопонеділка на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:
00:00 Білорусь: викрадення Романа Протасевича режимом Лукашенка. На жаль, це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/3uWor
01:10 Франція: чемпіонат Європи з футболу і вболівальники в часи пандемії. На жаль, це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/3uWor
01:48 Сербія: дистанційна робота з морського узбережжя
07:24 Туреччина: ясновидці і гадання на кавовій гущі в онлайні
12:30 Італія: підзабута професія - регулювальник дорожнього руху
Туреччина: школярі під домашнім арештом - через туристів? Росія: з поліцейських - в опозиціонери. Великобританія: студентки проти насилля в закладах освіти. Франція: ентузіасти рятують харчі від смітників.
Чому в Румунії відбуваються пожежі в лікарнях з коронавірусом. Як у Німеччині полюють на невловимого вовка-одинака. Які проблеми в сирійських біженців у Туреччині. Для чого в Швейцарії науковці закопують труси в землю.
Також у випуску - як лорд у Великобританії допомагає біженцям та де у Росії можна побачити "каспійського монстра".