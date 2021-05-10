Коли можна на відпочинок до Італії? "Європа у фокусі" (відео)

НепрOSTi листи: звістки від "остарбайтерів" через майже 80 років (відео)

На примусові роботи в Німеччину з України вивезли близько 2 млн осіб. Через майже 80 років історики досліджують, як українські "остарбайтери" жили в нацистській Німеччині, за допомогою їхніх листів до рідних.