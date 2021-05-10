 Коли можна на відпочинок до Італії? ″Європа у фокусі″ (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 10.05.2021

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Політика й суспільство

Коли можна на відпочинок до Італії? "Європа у фокусі" (відео)

Також у випуску - як лорд у Великобританії допомагає біженцям та де у Росії можна побачити "каспійського монстра".

Центральний вокзал Рима

Центральний вокзал Рима

Дивіться новий випуск тижневика "Європа у фокусі"


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