Коли можна на відпочинок до Італії? "Європа у фокусі" (відео)

Також у випуску - як лорд у Великобританії допомагає біженцям та де у Росії можна побачити "каспійського монстра".
Дивіться новий випуск тижневика "Європа у фокусі"
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Туреччина: звідки взялося кладовище безіменних
Великобританія: як лорд допомагає біженцям
Італія: як місцеві вакцинуються перед початком курортного сезону
Боснія і Герцеговина: як активісти комікси рятують
Росія: де можна побачити "каспійського монстра"
Чому до австрійського курорта Ішгль не їдуть туристи. Як росіяни борються зі сміттєзвалищами. Чому біженці поселилися в лісах Боснії. Як батьківщина італійської мафії покращує свій імідж.
Італія: мафія вербує молодь. Фінляндія: життя без коронавірусу на острові. Великобританія: рибалки як жертви Brexit. Бельгія: чому там проти вакцинації. ФРН: музика для бранців пандемії - флешмоб тривалістю в рік.