Чому горять лікарні з "ковідними" пацієнтами в Румунії - "Європа у фокусі" (відео)

Чому в Румунії відбуваються пожежі в лікарнях з коронавірусом. Як у Німеччині полюють на невловимого вовка-одинака. Які проблеми в сирійських біженців у Туреччині. Для чого в Швейцарії науковці закопують труси в землю.
Дивіться європейський тижневик щотижня на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:
00:00 Румунія: чому відбуваються пожежі в лікарнях з коронавірусом
06:16 Туреччина: які проблеми в сирійських біженців
10:25 Німеччина: полювання на невловимого вовка-одинака
16:18 Швеція: дизайнерка переробляє одяг замість виробництва нового. На жаль, це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/3tu99
16:55 Швейцарія: для чого науковці закопують труси в землю. На жаль, це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/3tu99
Вибухові таємниці Балтійського моря. Фотограф у Туреччині прогнозує світову політику. Молодь у Португалії подала до суду на ЄС за зміну клімату.
Також у випуску - як лорд у Великобританії допомагає біженцям та де у Росії можна побачити "каспійського монстра".
Росія: чому німці летять робити щеплення "Спутник V" в Москву. Сербія: смертоносну зброю перетворюють на музичні інструменти. Словенія: свобода преси в небезпеці через тиск влади. Франція: робота мрії на маяку.