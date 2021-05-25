Чому горять лікарні з "ковідними" пацієнтами в Румунії - "Європа у фокусі" (відео)

Дивіться європейський тижневик щотижня на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:

00:00 Румунія: чому відбуваються пожежі в лікарнях з коронавірусом

06:16 Туреччина: які проблеми в сирійських біженців

10:25 Німеччина: полювання на невловимого вовка-одинака

16:18 Швеція: дизайнерка переробляє одяг замість виробництва нового. На жаль, це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/3tu99

16:55 Швейцарія: для чого науковці закопують труси в землю. На жаль, це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/3tu99