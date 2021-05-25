 Чому горять лікарні з ″ковідними″ пацієнтами в Румунії - ″Європа у фокусі″ (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 25.05.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Політика й суспільство

Чому горять лікарні з "ковідними" пацієнтами в Румунії - "Європа у фокусі" (відео)

Чому в Румунії відбуваються пожежі в лікарнях з коронавірусом. Як у Німеччині полюють на невловимого вовка-одинака. Які проблеми в сирійських біженців у Туреччині. Для чого в Швейцарії науковці закопують труси в землю.

Пожежа в румунській лікарні

Пожежа в румунській лікарні

 

Дивіться європейський тижневик щотижня на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:

00:00 Румунія: чому відбуваються пожежі в лікарнях з коронавірусом

06:16 Туреччина: які проблеми в сирійських біженців

10:25 Німеччина: полювання на невловимого вовка-одинака

16:18 Швеція: дизайнерка переробляє одяг замість виробництва нового. На жаль, це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/3tu99

16:55 Швейцарія: для чого науковці закопують труси в землю. На жаль, це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/3tu99

DW.COM

Страх перед учителем з татуюваннями? "Європа у фокусі" (відео)

Вибухові таємниці Балтійського моря. Фотограф у Туреччині прогнозує світову політику. Молодь у Португалії подала до суду на ЄС за зміну клімату.  

Курорти в Італії вже без коронавірусу? "Європа у фокусі" (відео)

Також у випуску - як лорд у Великобританії допомагає біженцям та де у Росії можна побачити "каспійського монстра".  

Scoxit після Brexit? Прагнення незалежності в Шотландії - "Європа у фокусі" (відео)

Росія: чому німці летять робити щеплення "Спутник V" в Москву. Сербія: смертоносну зброю перетворюють на музичні інструменти. Словенія: свобода преси в небезпеці через тиск влади. Франція: робота мрії на маяку.  

Чому у Франції небезпечно сперечатися про іслам - "Європа у фокусі" (відео)

Франція та іслам: бути вчителем небезпечно? Туреччина і права жінок: навчитися писати у 60. Німеччина і війна: як не забути жахи Голокосту. Іспанія і бідність: як живе найбільше незаконне поселення в ЄС.  

Також за темою

Чому горять лікарні з "ковідними" пацієнтами в Румунії - "Європа у фокусі" (25.05.2021) 25.05.2021

Чому в Румунії відбуваються пожежі в лікарнях з коронавірусом. Як у Німеччині полюють на невловимого вовка-одинака. Які проблеми в сирійських біженців у Туреччині. Навіщо шведська дизайнерка переробляє старий одяг. Для чого в Швейцарії науковці закопують труси в землю.

Реклама

Докладно

Ukraine Armee in der Ostukraine

Зниклі безвісти на Донбасі. Хто відповідає за пошуки людей?

Для пошуку осіб, зниклих безвісти на Донбасі, два роки тому була створена міжвідомча комісія. Але вона досі не працює.  

Демонстрації на велосипедах - сучасний тренд в часи пандемії

Місто без авто: утопія чи реальність? (відео)

Замість авто - велосипеди і пішоходи. Берлін та інші міста активно трансформуються. Яким буде місто майбутнього?  